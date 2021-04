Macabro ritrovamento in un lago: carabinieri trovano un biglietto

I vigili del fuoco di Macerata, questa mattina, hanno recuperato il cadavere di una donna all’interno del lago della Cimarella.

Questa mattina il corpo di una donna è stato recuperato nelle acque del laghetto della Cimarella a Macerata. A notare il cadavere è stato un passante che subito ha chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine. Precipitatisi sul posto, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo, di cui i sanitari hanno potuto solo costatarne il decesso. Al momento non è chiaro quali siano le cause della morte, ma da quanto emerso pare si sia trattato di un gesto volontario della donna.

Tragedia a Macerata, dove nella mattinata di oggi, giovedì 22 aprile, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di una donna di 65 anni all’interno del laghetto della Cimarella. Secondo quanto scrive la redazione di Fanpage, a notare il cadavere è stato un passante che non ha esitato a chiamare i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco ed i sanitari del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. I pompieri hanno recuperato il corpo e lo hanno affidato allo staff medico che ha potuto solo dichiararne il decesso.

Sopraggiunti anche i carabinieri del capoluogo di provincia marchigiano che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto alla 65enne. Non si conoscono, difatti, ancora con certezza le cause del decesso, ma dai primi riscontri, come riporta Fanpage, pare possa essersi trattato di un suicidio. La donna sarebbe annegata dopo essersi gettata in acqua volontariamente. A sostegno di quella che al momento è l’ipotesi più accreditata un biglietto d’addio ritrovato a pochi metri di distanza dal cadavere.

I militari dell’Arma non hanno reso noto l’identità della donna ed il contenuto del messaggio, nel quale potrebbero essere contenute le ragioni del suicidio.