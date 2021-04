Daniele Liotti, chi è davvero il protagonista di Un passo dal cielo? 5 curiosità che nessuno conosceva sull’attore

Daniele Liotti è uno dei volti più apprezzati del panorama televisivo italiano. Classe 1971, l’attore romano ha preso parte a svariate pellicole e fiction di successo: l’ultima, in ordine di tempo, la sesta stagione di “Un passo dal cielo“. Liotti è nel cast del noto prodotto di Rai 1 dal 2017, anno in cui ha sostituito l’amato Terence Hill. La sua presenza non ha di certo fatto rimpiangere il celebre protagonista di “Don Matteo”. Daniele, nei panni di Francesco Neri, ha infatti conquistato il pubblico della fiction.

Attualmente, “Un passo dal cielo” è in onda con i nuovi episodi, in cui l’attore è tornato a ricoprire il ruolo del protagonista. Ma siete sicuri di sapere proprio tutto su Daniele Liotti? Ecco 5 curiosità di cui non eravate a conoscenza.

Daniele Liotti, 5 curiosità sul protagonista di “Un passo dal cielo”

GLI ESORDI

Daniele Liotti ha esordito nel 1995, all’età di appena 24 anni, sia nel mondo del cinema che in quello delle fiction televisive. Tuttavia, almeno inizialmente, i suoi lavori vennero maggiormente apprezzati all’estero, specialmente in Spagna. L’attore, tra l’altro, parla correttamente la lingua spagnola.

2. IL SOGNO D’INFANZIA

Se pensate che Daniele Liotti avesse sempre voluto fare l’attore, siete sulla strada sbagliata. In realtà, il sogno d’infanzia del romano era quello di diventare un calciatore. A seguito di un infortunio, tuttavia, l’attore dovette rivedere i propri piani, finendo per approdare nel mondo della recitazione.

3. LA FAMIGLIA

La famiglia di Daniele è formata da veri e propri artisti. I suoi due fratelli, Marco e Roberto, hanno infatti intrapreso una carriera come cantanti. Il primo, tra l’altro, è il fondatore della band musicale “FiftyFifty”, che ha pubblicato dischi di discreto successo.

4. L’AMORE

La compagna di Liotti è Cristina D’Alberto Rocaspana, attrice e modella di Feltre. Quest’ultima lo ha reso papà di una bambina, Beatrice, nata nel 2017. L’attore, da una precedente relazione, ha invece avuto il suo primogenito Francesco, nato nel 1998.

5. RICONOSCIMENTI

Il protagonista di “Un passo dal cielo” ha vinto il Globo d’Oro come miglior attore protagonista nel 2003, per il proprio ruolo all’interno della pellicola “Il fuggiasco“, diretta da Andrea Manni.

La carriera lavorativa di Daniele Liotti, pur nata come ripiego, gli ha regalato e continua a regalargli molti successi. L’attore, al contempo, è circondato dall’affetto della sua famiglia, che non manca mai di appoggiarlo in ogni suo impegno televisivo.