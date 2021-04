Irama ospite a Canzone Segreta. 5 curiosità su di lui

Grande ritorno per Irama, ospite a Canzone Segreta dopo la pausa post-Sanremo. Scoprite 5 curiosità su di lui.

Dopo il grande successo del singolo sanremese, questa sera Irama torna in tv come ospite d’eccezione. Ad accoglierlo sarà il programma Canzone Segreta, diretto da Serena Rossi su Rai1.Lo spettacolo, prodotto in collaborazione con Blu Yazmine punta a risvegliare nei suoi partecipanti i più bei ricordi della propria infanzia e giovinezza grazie al supporto di foto e filmati, ma soprattutto di una “canzone del cuore”. I partecipanti vengono poi omaggiati con un’esibizione legata ad un artista di proprio gradimento.

Non è ancora chiaro per chi canterà Irama questa sera, ma il divertimento sicuramente non mancherà. Nel frattempo scoprite 5 curiosità che forse non sapevate sul suo conto.

Leggi anche -> Aidan Turner, chi è il protagonista di “Leonardo”: età, carriera, vita privata

Irama, 5 curiosità sull’ex vincitore di Amici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Irama (@irama.plume)

Leggi anche -> Anna Valle chi è? Marito, carriera e figli dell’ospite di Canzone Segreta

Ispirazione musicale: Irama è molto legato alla vecchia musica cantautorale ed ha affermato varie volte di essere cresciuto con i dischi di De André e Guccini. L’altra sua forte influenza deriva dall’ambiente underground. Simbologia: il cantante ha una forte passione per la simbologia, soprattutto quella egiziana. Non a caso il suo nome d’arte significa “ritmo” in malese. Canzoni inedite: Irama ha tre canzoni inedite, realizzate in duetto con Valerio Sgargi. I titoli sono “Per te”, “Amore mio” ed “È andata così” e risalgono al 2014. Le registrazioni sono reperibili sul web, ma nessuna delle tre è mai confluita in un album del cantautore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Irama (@irama.plume)

4. Il posto del cuore: la casa della nonna, in Toscana, è il suo posto preferito al mondo. Irama ha sofferto molto la perdita della nonna, alla quale è dedicato il brano “Un Respiro”.

5. Maria De Filippi: Irama ha ancora uno stretto rapporto con Maria De Filippi. Di recente il cantante ha ammesso di aver ricevuto un importante supporto psicologico da parte sua durante il periodo dell’esclusione da Sanremo 2021.