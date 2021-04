Ambra Angiolini compie gli anni e Francesco Renga le fa una dedica

L’attrice romana pubblica uno scatto su Instagram nel giorno del suo compleanno e viene inondata di commenti da alcuni suoi colleghi. Ma spicca quello del suo ex!

Ambra Angiolini oggi compie 44 anni. Sono passati decenni da quando ancora minorenne è salita alla ribalta con il noto programma Non è la Rai, in voga negli anni ’90.

Oggi è una donna e una madre affermata nonché un’attrice di successo.

Ambra ha un matrimonio alle spalle con il cantante di Brescia, Francesco Renga dal quale ha avuto due figli, e da qualche tempo fa coppia fissa con Massimiliano Allegri.

Gli auguri di Francesco Renga

Nel giorno del suo compleanno Ambra ha pubblicato un simpatico scatto su Instagram appena sveglia e ha scritto: “E poi ti svegli nel giorno del tuo compleanno e senza che nessuno ti abbia avvisato, scopri che da qui in avanti punterai tutto sulla facc…no ehm… sulle gamb…. no ehm…. sui glut… no ehm…. sull’intelligen.. no ehm…. SULLA DOLCEZZA! Inizio subito… “ GRAZIE PER LA LEGGIADRIA DEL VOSTRO AMORE DI SETA E ROSE OVE RIPOSO DALLA MEZZANOTTE DI QUESTO LIETO GENETLIACO” troppo?”.

Sono stati tantissimi i commenti che ha ricevuto e non solo dai suoi fans ma anche da alcuni suoi colleghi tra cui Cristina Chiabotto, Michelle Hunziker, Laura Pausini, Giorgia, Claudia Gerini, Luca Argentero, Cristiana Capotondi e molti altri che le hanno augurato un buon compleanno facendole notare quanto sembra ancora una ragazzina come ad esempio Sandra Milo che le ha scritto: “Vanno scalati almeno 14 anni dal registro! Auguri ragazza forte, sensibile, autentica!”.

Forse non è dello stesso avviso il suo ex Renga che ha commentato con sarcasmo: “Ahahahahahahahah sulla simpatia, punta sulla simpatia! Auguriiiiiiiiii”, aggiungendo un cuore simbolo di quanto i due siano legati da un grande affetto nonostante ormai conducano due vite separate.