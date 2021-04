Modella, ballerina ed ex velina. Federica Nargi raggiunge la notorietà grazie al bancone del tg satirico Striscia la Notizia dove per ben quattro edizioni è al fianco di Costanza Caracciolo.

Federica Nargi nasce a Roma nel 1990 ed è nota nel mondo dello spettacolo per aver esordito come velina mora di Striscia la Notizia assieme a Costanza Caracciolo (la bionda); la coppia è da annoverarsi tra le veline più longeve, le ragazze hanno ballato sul bancone del tg satirico per quattro anni.

La bellissima Federica ha mosso i primi passi tra i bellissimi in tv partecipando al concorso di bellezza Miss Italia, nell’edizione 2007, dove si è classificata all’11° posto.

Il curriculum della Nargi è arricchito anche dalla partecipazione a Pechino Express (2012), Colorado (2013), Si può fare (2014) e a teatro nella commedia “Lui e Lei” con Gabriele Cirilli e Roberta Giarrusso.

Attualmente è un’affermata modella, moglie del calciatore Matri e mamma di due bellissime bambine.

Federica Nargi, bellissima immersa nella natura è la modella per Golden Point

La bellissima Federica Nargi, moglie del calciatore Matri e mamma di Sofia e Beatrice, è molto amata dal web. Bruna, viso angelico, occhi color cioccolato e fisico mozzafiato, la Nargi si presenta come perfetta donna di casa e perfetta donna in carriera.

Piace tanto ai suoi 3,8milioni di follower in quanto riesce a restare umile nonostante la grande notorietà. Nelle sue stories su Instagram la vediamo in momento più disparati della giornata e questo coinvolgimento nella sua vita privata piace tanto ai suoi amici virtuali.

L’ultima foto che ha postato la bella Federica ha fatto il giro del web, la Nargi è la modella ufficiale di Golden Point, 55 kg per 176 cm di altezza, ed anche se non rispetta i canonici 90-60-90 è una showgirl che si fa notare.

Per il suo ultimo scatto la modella ha scritto: “In ogni passeggiata nella natura l’uomo riceve molto di più di ciò che cerca”, un probabile riferimento all’evento green di oggi per la Giornata della Terra.

Federica è bella, solare, dolce e premurosa, queste caratteristiche vengono apprezzate e ricompensate con il pieno di cuoricini sotto i suoi post.