Miriam Leone e “i selfie durante la pandemia”: sempre splendida, è lei la regina – FOTO

Miriam Leone, “i selfie durante la pandemia” raccolgono il boom di likes: è lei la regina di Instagram, e i fan non mancano di sottolinearlo

L’ex miss Italia più nota del web è tornata a colpire gli utenti con un selfie a dir poco strepitoso. Miriam Leone, classe 1985, è stata incoronata regina di bellezza nel 2008: a partire da quel giorno, la sua carriera televisiva e cinematografica è stata un susseguirsi di successi. La modella si è cimentata nel ruolo di conduttrice, attrice e valletta, ottenendo sempre il plauso dei telespettatori.

Tra gli ultimi lavori della Leone, il film “Diabolik”, diretto dai Manetti Bros, in cui l’attrice interpreta il ruolo di Eva Kant. Gli utenti che la seguono, senza dubbio, l’apprezzano in ogni sua sfaccettatura. Pochi minuti fa, la modella ha condiviso un selfie che ha lasciato tutti di stucco: anche con la mascherina, Miriam è la più bella di Instagram.

Miriam Leone, selfie in mascherina: regina di bellezza – FOTO

Poco più di un’ora fa, Miriam Leone ha pubblicato un selfie che ha mandato Instagram in tilt. L’ex miss Italia, seguita da circa 1 milione e mezzo di persone, è una vera celebrità nel campo dei social, dove si distingue per gli scatti e i video in cui mette in mostra tutta la propria bellezza. Nell’ultima foto, la Leone appare splendida e sensuale, anche con indosso la mascherina.

“When in Paris… aka i selfie durante la pandemia“, ha scritto l’attrice, i cui occhi verdi hanno letteralmente ipnotizzato gli utenti. Senza trucco e con un look estremamente semplice, la Leone si è guadagnata il boom di likes.

“Che occhi!“, “Meravigliosa“, “Come sei bella“: questi gli apprezzamenti dei fan, che di fronte ai post della Leone non riescono in alcun modo a trattenersi. L’ex miss Italia sa indubbiamente come attirare tutte le attenzioni su di sé.