Tommaso Zorzi e la netta stoccata a Barbara D’Urso a “Il Punto Z”

Tensione evidente tra Tommaso Zorzi e Barbara D’Urso, il dubbio si trasforma in certezza: la stoccata dell’opinionista

La vittoria al Grande Fratello Vip ha rappresentato un enorme successo per Tommaso Zorzi. La proposta di ricoprire il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi, le ospitate al Maurizio Costanzo Show, e persino il suo show “Il Punto Z“: l’influencer vive un momento estremamente positivo della sua carriera.

Non è passata tuttavia inosservata la sua assenza nei salotti di Barbara D’Urso, che aveva giustificato con il desiderio di non esporsi eccessivamente. La spiegazione non aveva convinto proprio tutti, e le ultime dichiarazioni forniscono una certezza a riguardo.

Tommaso Zorzi, stoccata a Barbara D’Urso

Confermate le ipotesi secondo le quali l’assenza di Tommaso Zorzi nei programmi di Barbara D’Urso, un tempo frequentati, nasconderebbe tensione tra i due. Totalmente evidenziata dall’opinionista dell’Isola dei Famosi nel corso della puntata del suo show Il Punto Z.

Nell’occasione di ospitare l’ex naufrago Akash Kumar, ha voluto mandare un messaggio alla conduttrice piuttosto esplicito. Durante una puntata di Domenica Live che ospitava il modello, nel nominare l’opinionista per via di una discussione avuto proprio in diretta, Barbara D’Urso ha invitato Akash Kumar a cambiare discorso.

Tommaso Zorzi, che ha dimostrato nel tempo la sua autenticità, ha messo subito in chiaro la sua posizione: “Ho saputo che Barbara D’Urso, al tentativo di Akash di fare il mio nome, ha risposto che non sapeva niente e non voleva che le venisse riferito nulla“, premette.

E affonda la sua stoccata: “Barbara, sappi che io invece ti nominerò sempre perché sei una professionista, ti stimo, non credo a queste cattive lingue che appartengono solamente ai programmi trash e non a te“, ha concluso con il suo caratteristico sarcasmo.

Ma non finisce qui, perchè Tommaso Zorzi ha qualcosa da aggiungere: “Partendo proprio da Barbara D’Urso, vi annuncio il mio nuovo ospite, che avrebbe dovuto confessare le sue verità a Domenica Live, ma è venuto prima noi“, riferendosi all’ex naufrago Akash Kumar.