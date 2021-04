La nuotatrice Federica Pellegrini immersa nel bianco è il dolce compagnia: i duplici festeggiamenti sono spettacolari.

Ad ospitare la bellissima nuotatrice nativa di Mirano e campionessa in stile libero, Federica Pellegrini, durante questi ultimi giorni è stata la ridente località sciistica italiana del comune di Livigno, immersa nel paradisiaco panorama delle alture alpine ancor totalmente imbiancate dalla neve. Da impeccabile sportiva Federica adora trascorrere il suo tempo libero a disposizione in luoghi del tutto simili a quest’ultimo. Ma senza rinunciare alla compagnia più dolce che possa esistere… Scopriamo tutti i dettagli di questa sua giornata più avanti.

Federica Pellegrini, chi è al suo fianco nei due momenti di armoniosa felicità?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

A coronare la mattinata non sarà soltanto il panorama mozzafiato del nord della penisola. Con il quale Federica decide di esordire grazie al suo ultimo scatto, attraverso il quale soltanto un’ora fa si appresta a sottolineare la beatitudine provata in quel momento: “Ma come si sta bene 😌 …… ❄️e☀️♥️“, ma da compagnie molto interessanti.

Dopo essersi rallegrata della presenza dei due meravigliosi cagnolini al suo seguito, la campionessa condividerà con i suoi fan nelle storie una compagnia per lei ancor più importante. In occasione dell’ottantesimo compleanno della celebre ed amata conduttrice bolognese, Mara Maionchi, darà molto spazio ai festeggiamenti che si stanno tenendo attualmente in suo onore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Un altro scatto apparirà dunque nelle storie di Instagram della nuotatrice e che avrà sicuramente fatto molto piacere alle ammiratrici, seppur molto diverse per attività intraprese nel corso della loro vita, di entrambe le protagoniste del palcoscenico italiano. “Tanti auguri alla più figa di tutte“, scrive Federica nella didascalia dedicata a Mara con tanto di cuoricini ed addobbi festosi.