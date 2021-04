Nuovo Bonus Vacanze, come e fino a quando usarlo

In arrivo importanti novità per il Bonus Vacanze 2021 che riguardano i tempi e il modo in cui può essere usato

L’anno scorso il precedente Governo guidato da Conte ha dato vita al Bonus Vacanze con lo scopo di dare una mano al settore del turismo in Italia. Nonostante il boom di richieste arrivate a partire dallo scorso 1 luglio però gli italiani ne hanno utilizzati circa la metà. I bonus richiesti infatti sono di circa due milioni, per un valore di 829 milioni di euro, di questi sono stati spesi soltanto 300 milioni. I motivi di questo fallimento vanno indubbiamente imputati alle frequenti chiusure che purtroppo l’epidemia da Covid ha reso necessarie nell’ultimo anno. In un primo momento la validità del bonus, appunto per permettere agli italiani di poterne usufruire, è stata allungata fino al prossimo 31 dicembre. Sono al vaglio del Governo adesso ulteriori iniziative per permettere agli italiani di spendere il bonus vacanze al meglio dando così una mano ad un settore messo duramente in ginocchio.

LEGGI ANCHE -> Il Superbonus ristrutturazioni è un flop, arrivano le modifiche

Le novità che riguarderanno il Bonus Vacanze

LEGGI ANCHE -> Bonus casalinghe, cos’è e a chi spetta: tutto quello che c’è da sapere

Sono tantissimi gli italiani che hanno richiesto il Bonus Vacanze ottenendo un importo variabile tra i 150 e i 500 euro senza aver però potuto goderne. Per tutti diventano quindi interessanti le novità da introdurre di cui ha parlato il Ministro per il Turismo Massimo Garavaglia. L’esponente della Lega ha esposto ipotesi che al momento si stanno valutando nel corso del question time di fronte alla commissione Attività produttive della Camera.

L’idea è di evitare che quei fondi destinati al Bonus Vacanze possano andare persi. Ecco il motivo che ha spinto il Governo a lavorare a degli “aggiornamenti”. Innanzitutto sul tavolo c’è l’ipotesi di prolungare di ulteriori sei mesi i termini di scadenza. In questo modo si potrebbe dare l’opportunità di usufruire del bonus, in questo modo si potrebbe dare nuovo impulso al turismo invernale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Altro punto fondamentale è l’ipotesi di permettere di usare il Bonus anche in caso in cui ci si rivolga ad un’agenzia di viaggi oppure a un tour operator. L’ipotesi sarebbe quella di permettere di “cedere” il bonus all’agenzia per consentirgli di effettuare così i pagamenti e le prenotazioni. Il terzo punto riguarderebbe la possibilità per le famiglie di spendere il proprio bonus anche in due momenti diversi dividendolo così in tranche.