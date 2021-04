Sabrina Salerno, posa seducente: canotta e reggiseno da infarto – FOTO

Sabrina Salerno è sempre più inarrestabile sui social: la cantante ha appena pubblicato uno scatto disarmante in cui sfodera tutta la sua sensualità.

Sabrina Salerno è una donna davvero pazzesca. Dovunque lei vada, non passa mai inosservata: in questi giorni la nativa di Genova sta prendendo parte alle puntate di ‘Name that tune – Indovina la canzone’ in squadra con Anna Tatangelo, Antonella Elia e Orietta Berti.

La 53enne è in uno stato di forma fenomenale e a 53 anni suonati fa ancora girare la testa agli uomini. Le sue curve catalizzano spesso l’attenzione: la cantante è dotata di un lato A esplosivo che fa salire sempre la temperatura su Instagram. L’ultima foto apparsa sul suo profilo ufficiale è semplicemente da brividi: la bellissima ligure ha un fisico che è una gioia per gli occhi.

Sabrina Salerno paurosa, posa seducente e reggiseno in vista

Sabrina Salerno ha arricchito il suo profilo Instagram con una nuova fotografia da consegnare agli archivi. La nativa di Genova, ogni giorno, fa grandissimi regali ai suoi followers pubblicando scatti da arresto cardiaco. La foto di oggi, in particolare, è paradisiaca. La 53enne assume una posa decisamente sexy che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

La cantante indossa una canotta come al solito atomica che fa una grande fatica nel contenere le sue forme da urlo. Il suo reggiseno è ben visibile e le trasparenze fanno sognare i followers: una parte del suo magnifico décolleté è decisamente in mostra. Va sottolineata, tuttavia, anche la bellezza e la perfezione del suo viso incantevole.

Il segreto della Salerno è ovviamente la costanza negli allenamenti. Talvolta la ligure piazza in rete fotografie in cui indossa tenute sportive e top strettissimi da cardiopalma.