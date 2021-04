“Che fxxa galattica” la FOTO di Laura Cremaschi fa impazzire tutti. Sarà il fondoschiena?

Laura Cremaschi sorprende i suoi ammiratori con una foto in cui mette in mostra il suo lato nascosto e il web impazzisce

Laura Cremaschi lascia il pubblico a bocca aperta pubblicando sul suo profilo Instagram uno scatto in un momento privato. Anche se molto per lei ha fatto Madre Natura la bella Regina del web di Avanti un altro tiene ovviamente al suo aspetto fisico e quindi è chiaro che si dedichi ad attività sportive. Nella foto che ha illuminato la giornata del milione di follower che la seguono sul noto social network si è lasciata ritrarre proprio mentre è intenta ad una sessione di sport. Laura indossa un leggings grigio molto attillato che ha il merito non solo di permettere di compiere i movimenti con la massima comodità ma anche di riuscire a mettere in risalto le sue curve generose. Il lato B mostrato con fierezza sembra davvero non aver bisogno di una sessione squat. La sua bellezza ha provocato i fan che nei commenti sono letteralmente impazziti, uno dei tanti follower estasiati addirittura non si contiene e scrive: “Che fxxa galattica“.

Laura Cremaschi: da Miss Padania alla conquista dell’Italia

Laura Cremaschi è diventata ormai da diverso tempo uno dei volti più noti ed amati della tv grazie alla sua presenza nel piccolo mondo di Avanti un altro immaginato dal presentatore Paolo Bonolis. La bella 34enne ha in realtà iniziato a muovere i primi passi da giovanissima quando ha conquistato, appena 19enne, la coroncina di Miss Padania. Da quel momento la sua carriera è stato un continuo crescendo grazie all’intuizione di farsi conoscere attraverso i social sfruttando la sua grande passione per il calcio. Non a caso il suo profilo Instagram conta ben un milione di follower, una cifra che crescendo giorno dopo giorno è destinata a raggiungere picchi che farebbero invidia a qualsiasi influencer.

È stato però con Avanti un altro che ha raggiunto la grande popolarità, prima vestendo i panni della Bonas e adesso quello della Regina del web. Fra un’edizione e l’altra del programma Mediaset Laura Cremaschi, ormai per tutti “cremaschina”, ha avuto anche il tempo di partecipare a Temptation Island Vip ricoprendo il ruolo di sexy tentatrice.