Ilary Blasi, la tuta in denim lascia tutti senza parole – FOTO

Ilary Blasi, la bellissima conduttrice Mediaset nel suo ultimo video sfoggia un outfit accattivante.

Ilary Blasi, la bellissima conduttrice ha condiviso alcuni momenti con i followers pubblicando tra le storie di Instagram un video che la immortala mentre si trova sul treno. Outfit casual ma che non passa inosservato. Abituati a vederla sempre impeccabile e con mise serali durante la conduzione de “L’Isola dei Famosi”, sicuramente la tuta in denim le conferisce un aspetto comodo ma d’impatto.

Dal video si vede chiaramente Ilary con un’ampia maschera scura il che non ci consente di poterla ammirare in tutta la sua bellezza, per come siamo soliti fare. Il filtro usato per fare il video inoltre – di cui abbiamo riportato un frame – non permette di vedere in maniera limpida ma il risultato è comunque d’effetto.

Ilary Blasi, la FOTO in vasca da 200 mila like: scoppia la polemica

Ilary Blasi non posta quotidianamente dei propri contenuti sui social, l’ultima foto risale infatti ad un mese fa. Lei bellissima, in vasca da bagno…una foto in bianco e nero che le fa “guadagnare” ben 200.000 like. Cifre da capogiro. La foto ormai è nota, non c’è nulla di nuovo. Ma quello che forse è sfuggito sono alcuni commenti che appaio periodicamente sul suo profilo.

Qualcuno infatti avrebbe risposto male a Francesco Totti con tanto di parolaccia; il marito infatti era intervenuto ironizzando sulla foto di Ilary. Ma a quanto pare non tutti hanno gradito. Qualcuno ha persino posto una critica rivolgendosi all’ex Capitano della Roma.

“Tua moglie non si può guardare metti uno stop alla chirurgia” una cattiveria gratuita che purtroppo di tanto in tanto appare.