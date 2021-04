Oggi è un altro Giorno, Marisa Laurito: “Nella vita ho fatto tutto, anche…”

Ospite della giornalista Serena Bortone alla trasmissione “Oggi è un altro giorno” c’è Marisa Laurito, personaggio eclettico dello spettacolo italiano.

Marisa Laurito, cantante e attrice, oggi direttrice artistica del teatro Trianon Viviani di Napoli, è ospite nel salotto pomeridiano di Serena Bortone durante la trasmissione di “Oggi è un altro giorno” del 23 aprile.

La signora del teatro italiano Marisa Laurito si racconta

Marisa Laurito entra in studio sulle note della famosa canzone di Renzo Arbore “Ma la notte”. La simpaticissima Marisa è in libreria con una sua auto biografia dal titolo “La mia vita scapricciata”.

“Io non ho né rimorsi né rimpianti – dice Marisa Laurito – perché tutto quello che ho fatto l’ho fatto perché volevo farlo, pienamente e con grande forza. Sono contenta anche se ho fatto degli errori che però mi hanno aiutata a crescere ed andare avanti per rappresentare al meglio la meravigliosa parabola della vita“.

Marisa Laurito ha iniziato la sua carriera a soli 21 anni. Durante un provino incontrò Eduardo De Filippo mentre Renzo Arbore lo ha conosciuto a casa di Luciano De Crescenzo. “Ho questo ricordo molto dolce“.

La bravissima Marisa Laurito racconta di essere nata in casa e di aver festeggiato da poco il suo 71esimo compleanno. Tra le sue caratteristiche principali c’è quella di essere bastian contrario. Infatti, il suo desiderio di fare l’attrice non era ben visto dalla sua famiglia e specialmente dal padre. “Io dissi a mio padre – racconta Marisa Laurito – diventerò un’attrice e vincerò“.

Tra gli aneddoti che la bravissima Marisa Laurito racconta a Serena Bortone c’è quello di quando da bambina venne spedita a lavorare in un campo di contadini per punizione. “Io buttai un pezzo di pane nell’immondizia – racconta – così mia nonna mi beccò e mi disse che non si doveva fare gentilmente ma poi mi mandò a lavorare. Così ogni giorno mi alzavo alle 4 e andavo a lavorare“.

“Il cibo non si butta – continua – e questo è rimasto impresso nella mia mente tanto che ho scritto un libro sul riciclo del cibo ma all’epoca io non lo sapevo“.

Poi l’attrice ha raccontato del suo arrivo a Roma e di tutti i mestieri che ha fatto per sbarcare il lunario, anche la cameriera e il muratore. “Ho fatto il muratore per un mese e mezzo – racconta Marisa Laurito – io impastavo il cemento anche se per poco tempo. Io ho capì subito che non avrei mai potuto fare il capo mastro perché la gavetta io non potevo farla“.

La simpaticissima Marisa Laurito, tra i vari aneddoti che ha raccontato, c’è quello della cena a casa dell’avvocato Gianni Agnelli durante il quale venne servito un brodo ristretto di tarturga. “Io ne chiesi un altro po’ – dice – a casa Agnelli non si mangiava niente. Quando sei povero non mangi perché non hai i soldi per mangiare, se invece sei ricco non mangi perché sei molto chic. Insomma, non si mangia mai“.

Poi il ricordo delle sue gag con Alain Delon che ha raccontato essere molto maschilista, un uomo con il quale lei non avrebbe potuto avere una relazione. “Io non potrei stare con un uomo che se la tira – racconta – per me lo charme e l’eleganza sono la semplicità“.

Il racconto del suo matrimonio è stato molto toccante. Durante l’intervista Marisa Laurito racconta di essersi separata dopo 3 mesi e i suoi storici amici Luciano De Crescenzo e Renzo Arbore le dissero che non avrebbero mai potuto partecipare a un matrimonio fallimentare.