Monica Bellucci è un’attrice italiana di adozione francese. Ha conquistato il mondo intero grazie alla sua straordinaria bellezza, classe 1964 è un’icona di stile, eleganza e raffinatezza.

Monica Bellucci è unica per bellezza, stile, eleganza, grazia e raffinatezza. Ha alle spalle oltre trent’anni di carriera come attrice del piccolo e grande schermo, modella e testimonial di brand internazionali.

La Bellucci è da sempre invidiata per il suo aspetto “immutato” classe 1964 e un corpo da dea. L’attrice ha più volte dichiarato che non è mai ricorsa a botox per essere così giovane ma nella sua routine di bellezza pratica l’agopuntura.

La vita amorosa di Monica Bellucci è stata molto travagliata, ha sposato da giovanissima Claudio Carlos Basso ma il matrimonio è finito dopo pochi mesi. Successivamente ha una relazione che dura 6 anni con Nicola Farron ma Monica si innamora perdutamente dell’attore Vincent Cassel su un set cinematografico. La coppia si sposa a Montecarlo e da alla luce la loro prima figlia Deva seguita da Lèonie.

Tra i due bellissimi l’amore finisce e si separano di comune accordo, la voce che circola è che lui l’avrebbe tradita e che condurrebbe una seconda vita da diverso tempo.

Nel 2018 l’attrice viene paparazzata insieme a Nicola Lefebvre più giovane di lei di 18 anni.

Monica Bellucci è una bellezza senza tempo, l’attrice fa invidia al mondo

L’incantevole Monica è molto seguita su Instagram, l’attrice vanta 3,9 milioni di follower, il suo profilo è molto curato e prevalentemente pubblica scatti presi dai diversi shooting.

Un’ora fa l’attrice ha postato una sua foto con la quale augura a tutti uno splendido fine settimana, un particolare non è passato inosservato sul web. Le gambe della Bellucci sono a dir poco perfette, accarezzate dal morbido tessuto del vestito lasciano spazio all’immaginazione.

Inutile dire che la foto è stata molto apprezza dal web, sempre fine e mai volgare, Monica fa il pieno di cuoricini in questo venerdì pomeriggio.