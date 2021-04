Laura D’Amore sa come far impazzire i suoi innumerevoli followers: la nota influencer ha appena condiviso un paio di scatti fantastici.

I social network hanno sicuramente avuto un impatto incredibile nella vita di tutti noi. Le persone possono condividere tutto con i propri amici e i propri followers: fotografie, pensieri, post, pubblicità, consigli e tante altre cose. Da qualche anno sono nate anche nuove figure professionali, come l’influencer. Alcuni utenti diventano infatti così popolari sul web che hanno la capacità di “influenzare” i propri seguaci e per questo motivo sponsorizzano spesso prodotti di vari brand.

Da qualche mese su Instagram c’è una bellissima donna che sta spopolando: si tratta di Laura D’Amore. La 39enne è un hostess della compagnia Alitalia che ha iniziato ad avere un grosso seguito in rete condividendo le sue fotografie pazzesche. La nativa di Grottaglie è dotata di un fisico da cardiopalma e ama condividere scatti in cui mette in mostra il suo fascino e la sua irresistibile bellezza. L’ultimo post apparso online è davvero pazzesco: le due fotografie non sono di certo passate inosservate.

Laura D’Amore, gambe accavallate e scoperte: che visione

Laura, poco fa, ha condiviso in rete un post decisamente accattivante. La 39enne è molto felice per l’arrivo del weekend e sfodera il suo sorriso contagioso nelle due fotografie. Le sue labbra da infarto conquistano la scena e i suo lineamenti sono praticamente perfetti. La bellezza della nota hostess non è assolutamente quantificabile.

La classe 1982 indossa una magliettina con collo a V e mostra alcuni dettagli interessanti come la collanina, l’orologio e gli orecchini molto particolari. Le sue gambe sono totalmente scoperte e fanno sognare tutti. La bella influencer assume una posa molto sexy e ha le gambe accavallante: la visione per i seguaci è davvero paradisiaca.

Laura talvolta esagera e pubblica fotografie in cui indossa costumini sbalorditivi e mostra soprattutto il suo lato A spettacolare ed esplosivo.