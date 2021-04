I Soliti Ignoti, la partita al cardiopalma di Eleonora Giorgi

Ospite di Amadeus a “I Soliti Ignoti” c’è Eleonora Giorgi, attrice e conduttrice, che dovrà riuscire a indovinare il più possibile l’identità degli ignoti per poter devolvere una somma di denaro alla Fondazione italiana per l’autismo.

La bella e affascinante attrice Eleonora Giorgi è l’ospite della puntata di venerdì 23 aprile de “I soliti ignoti” condotta da Amadeus. L’eventuale vincita accumulata durante la partita verrà devoluta alla fondazione italiana per l’autismo.

Eleonora Giorgi e la sua partita incredibile per la Fondazione italiana per l’autismo

Con il primo ignoto l’ospite della serata riesce immediatamente a indovinare la sua identità. Il secondo però la mette un po’ in difficoltà tanto da chiedere i tre aiuti. Fabio, l’ignoto numero due, nel passaporto ha 100.000 euro ed Eleonora Giorgi riesce a indovinare e mettere da parte ben 106.000 euro.

Ottima partenza per l’attrice che prosegue con l’ignoto numero tre, una ragazza di 27 anni che si chiama Francesca il cui abbigliamento non da alcun indizio motivo per il quale Eleonora Giorgi chiede nuovamente un aiuto.

Purtroppo però l’idillio di Eleonora Giorgi si spezza con l’ignoto numero tre che nel passaporto aveva anche l’imprevisto dunque il suo montepremi si azzera totalmente. Con l’ignoto numero quattro, il cui look è inequivocabile, Eleonora Giorgi mette da parte 4000 euro.

L’ignoto numero cinque è un signore sulla quarantina di origini siciliane. In questo caso l’attrice è molto perplessa e non riesce ad attribuire una professione all’ignoto. Così chiede il domandone che però non le dà alcun tipo di risposta.

A questo punto Eleonora Giorgi è ancora più perplessa così chiede il suo ultimo indizio ma la situazione non cambia. L’attrice deve dare la sua risposta. L’ignoto nel suo passaporto ha 66.000 euro con imprevisto. Fortunatamente però Eleonora Giorgi indovina e mette da parte 70.000 euro.

L’ignoto numero sei si chiama Paolo e ha 35 anni. Si tratta di un bel ragazzo dall’outfit un po’ estroso. Probabilmente la camicia floreale del concorrente porta l’attrice a dire che abbia una boutique del riciclo ed Eleonora Giorgi indovina guadagnando altri 23.000 euro.

A questo punto mancano all’appello solo due ignoti una dei quali ha una tonaca da avvocato. Questo particolare aiuta molto l’attrice che indovina l’identità e guadagna altri 3.000 euro

L’ultimo ignoto è una signora di 48 anni ma a questo punto Eleonora Giorgi non può far altro che indovinare l’identità della signora. E ci riesce mettendo da parte ben 128.000 euro con i quali andare alla fase del parente misterioso.

Il parente misterioso entra in scena. Si tratta di una ragazza di poco più di 20 anni di nome Beatrice. A questo punto Eleonora Giorgi chiede di dimezzare così da poter eliminare quattro degli ignoti.

A questo punto non resta che usare il binocolone ed Eleonora Giorgi lo utilizza per confrontare gli occhi del parente misterioso da confrontare con l’ignoto numero otto. Purtroppo però Eleonora Giorgi sbaglia clamorosamente perdendo tutto quanto aveva accumulato fino a questo momento.