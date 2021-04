“Ti bacerei tutta”: Mikaela Neaze Silva ha fatto il botto su Instagram. Unica – FOTO

Mikaela Neaze Silva. La strepitosa e riccissima velina bionda di Striscia la Notizia spopola anche sul web. I follower sono pazzi di lei. I commenti di consenso la riempiono di gioia e orgoglio

Parte del successo del tg satirico Striscia la Notizia è legato alla presenza fissa di due belle ragazze, comunemente una bionda e una mora, che sgambettano sensualmente sulla scrivania del popolare e longevo programma. E’ sempre stato un trampolino di lancio per molte show girl che oggi sono prime donne del panorama dello spettacolo italiano.

Chissà quale futuro attenderà le veline attuali. Quello che è certo che Mikaela Neaze Silva, classe 1994, nonostante la giovane età, abbia già una solida formazione alle spalle, una lunga gavetta e un passato difficile che l’ha temprata e resa la ragazza forte e sicura che è adesso (purtropo è rimasta orfana di padre quando era ancora bambina). E’ apparsa precedentemente in trasmissioni tv come Zelig su Canale5, Dance Dance Dance su Sky e in Facciamo che io ero con Virginia Raffaele.

Ha già fatto la storia del piccolo schermo italiano. Scopriamo perchè.

Mikaela Neaze Silva: esplosione di consensi sul web

Striscia la Notizia è un programma storico di Mediaset, ideato da Antonio Ricci, va in onda ininterrottamente dal 1988. Mikaela Neaze Silva è una velina che ha segnato un punto di svolta e ha fatto la storia. Avendo origini metà dell’Angola, metà dell’Afghanistan, è divenuta la prima ballerina di colore che partecipa alla trasmissione.

Dotata di una bellezza fuori misura e di una fisicità prorompente, ha fatto presto breccia nel cuore dei telespettatori. Fascino, talento e intelligenza; è giunta in Italia quando era solo una bambina e parla ben 5 lingue. Ha studiato danza fin dalla più tenera età e ha sempre perseguito il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo.

L’ultimo post condiviso su Instagram? Un successo come sempre. Una pioggia di like pochi istanti dopo la pubblicazione. Appare in un body grigio scuro, molto aderente e calza degli stivali maculati fucsia che torniscono le sue gambe chilometriche e affusolate. Ricci esplosivi, labbra carnose e uno sguardo in cui perdersi.

“Ti bacerei tutta” – scrive un ammiratore. Ma non finisce qui: “Bellissima”, “Sempre Super”, “Spettacolare”, “Un incanto”, “Unica”. Grande soddisfazione per Mikaela Neaze Silva che non fa altro che raccogliere l’affetto meritatissimo dei suoi innumerevoli fan.