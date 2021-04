Beautiful, anticipazioni puntata 24 aprile: una nuova dottoressa

Beautiful, anticipazioni 24 aprile: Wyatt inizia a sospettare che Sally gli stia nascondendo qualcosa di grave.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo assistito al tracollo di Sally, dovuto ad una malattia non meglio identificata che potrebbe provocarle danni permanenti. Katie, che ha incontrata per caso la Spectra in ospedale, si è offerta di starle vicino e di accompagnarla ad una nuova visita specialistica. Pur riluttante, Sally ha accettato il suo aiuto, pregandola tuttavia di non raccontare nulla a Wyatt. Secondo la Spectra, se l’ex fidanzato sapesse della sua malattia, tornerebbe da lei solo per pietà nei suoi confronti. Da parte sua, Wyatt ha ripreso in mano la sua vita con Flo, ma non riesce ancora ad allontanare da sé il senso di colpa nei confronti di Sally.

Beautiful, anticipazioni 24 aprile: Wyatt è preoccupato

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Katie accompagnerà Sally a fare ulteriori accertamenti. La nuova specialista che seguirà il suo caso è la dottoressa Penny Escobar. La dottoressa, tuttavia, porta con sé notizie tutt’altro che confortanti. Alla Spencer, Wyatt si interroga sullo strano comportamento di Sally e si chiede se la stilista gli stia nascondendo più di un cuore spezzato a seguito della loro brusca separazione.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Quinn e Shauna saranno entusiaste all’idea che i loro figli siano di nuovo una coppia. Le due parleranno di famiglia e nipotini e la Fuller assicurerà all’amica che Sally non rappresenterà più una minaccia per Flo. Secondo Quinn, Wyatt ha scelto Flo e non ritratterà più la sua decisione.