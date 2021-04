“Sei un Capolavoro” Claudia Ruggeri esagera e fa il FUORI TUTTO: illegalità – FOTO

Claudia Ruggeri punta forte e vince tutto mostrando sul web una parte di sé che difficilmente può essere dimenticata

Claudia Ruggeri con l’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram gioca con le coronarie del suo pubblico messe davvero a dura prova. Il procace personaggio televisivo ha colto l’occasione per invitare i fan a seguirla domani nella prossima puntata di “Avanti un altro pure di sera“. Per farlo ha deciso di dare ai suoi tantissimi follower una motivazione decisamente valida. In questa foto Miss Claudia infatti ha offerto all’obiettivo quasi un primissimo piano del suo generoso e prorompente décolleté.

Il vestitino rosa che indossa nello scatto infatti sembra non possa fare molto nel tentativo di contenerlo nella sua profonda scollatura. Se oltre al divertimento e al gusto di giocare con le sfide proposte dal quiz show di Paolo Bonolis i telespettatori avessero avuto qualche altro dubbio sul sintonizzarsi o meno Claudia si è così assicurata ascolti alle stelle. Ne sono una prova i tanti commenti ricevuti fra cui uno dei più sintetici dice semplicemente: “Sei un capolavoro“.

La vita privata di Claudia Ruggeri

Da quando ha fatto il suo esordio nello strano mondo popolato dai personaggi immaginati da Paolo Bonolis la carriera di Claudia Ruggeri è stata tutto un crescendo. Ormai anche sul suo privato si sa quasi tutto. Il motivo è in effetti di una semplicità disarmante: Miss Claudia conduce una vita assolutamente tranquilla. Dopo la bellezza di 12 anni di fidanzamento è convolata a nozze con Mario Bruganelli, le nozze si sono tenute in gran segreto con una romantica luna di miele nelle perle della Costiera Amalfitana. Suo marito è il fratello di Sonia che è la moglie di Paolo Bonolis. Inizialmente proprio questa sua parentela con il presentatore Mediaset ha fatto gridare allo scandalo i tanti che vedevano nella sua scelta all’interno del programma una sorta di nepotismo.

In realtà la sua collaborazione con il cognato è iniziata nel lontano 2004 all’interno dell’agenzia di casting di Sonia Bruganelli. Claudia e Mario al momento non hanno ancora dei figli ma la coppia in più di un occasione ha dichiarato di desiderare di allargare la propria famiglia almeno con due bambini.