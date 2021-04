Parma-Crotone, pagelle, tabellino e risultato della partita andata in scena alle ore 18 valida per il 33esimo turno di campionato.

Partita di fondamentale importanza andata in scena al Tardivi. Parma e Crotone, infatti, cercano di raccogliere punti preziosi per non abbandonare il sogno “salvezza”. Le due compagini sono in una situazione di classifica davvero negativa e la retrocessione è ormai ad un passo.

Il match, va detto, è spettacolare e le due squadre segnano tantissimi gol. Anche la prima frazione è divertente e si chiude sul 3 a 1 per gli ospiti. Nella seconda frazione, gli emiliani riescono a rimontare e segnano due gol portando la sfida sul 3 a 3. Lo sforzo non viene però premiato: Simy su rigore sigla il gol del 4 a 3 e il match termina così.

Parma-Crotone: pagelle e tabellino

Il Crotone vince per 4 a 3 guidato da una super doppietta di Simy. La partita, ricca di errori da parte delle difese, è comunque spettacolare. I calabresi si regalano così una flebile speranza: in questi ultimi turni di campionato la banda di Cosmi deve assolutamente vincere il più possibile.

PARMA (4-3-3): Colombi 5, Busi 5, Dierckx 4.5, Bani 5(46′ Osorio 5), Pezzella 5.5; Hernani 6.5, Brugman 5.5, Kurtic 5(46′ Pellè 5.5); Man 5.5(20′ Gervinho 6.5), Cornelius 6, Mihaila 6.5. All. D’Aversa

CROTONE (3-5-2): Cordaz 5; Djidji 5.5, Magallan 5.5, Golemic 6; Molina 5.5, Messias 6, Cigarini 6, Zanellato 6, Reca 6; Ounas 7, Simy 7.5. All. Cosmi

Reti: 14′ Magallan (C), 29′ Hernani (P), 42′ Simy (C), 46′ Ounas (C), 49′ Gervinho (P), 54′ Mihaila (P), 69′ Simy (C)

Ammoniti: Brugman (P)

Migliore in campo: Simy

Il Parma, nel prossimo turno di campionato, andrà a far visita al Torino mentre il Crotone ospiterà l’Inter di Conte.