Aurora Ramazzotti stupenda insieme al suo “best friend”…dolcissima – FOTO

Aurora Ramazzotti incanta il suo pubblico con uno scatto che si contraddistingue dagli altri per dolcezza e simpatia

Bella e simpatica com’è Aurora Ramazzotti è diventata uno dei personaggi più amati nel mondo dei social e non solo. La dolce figlia di Michelle Hunziker e del cantate internazionale Eros è diventata pian piano una vera e propria influencer grazie agli oltre due milioni di follower solo su Instagram. Proprio attraverso il suo profilo social Aurora ha deliziato i suoi fan con una foto in cui si è lasciata ritrarre in compagnia del fidanzato Goffredo.

Nella coppia di immagini pubblicate si possono notare i due colombi innanzitutto in un momento divertente. Ne è una prova il largo e luminoso sorriso che entrambi hanno stampato sul viso proprio nel momento dello scatto. L’altra foto invece è decisamente più dolce e romantica. Con i raggi del sole che stanno per nascondersi dietro il maestoso palazzo alle loro spalle i due innamorati si guardano negli occhi mentre uno di fronte a l’altro sorridendosi con amore.

Aurora Ramazzotti: il carattere deciso di chi non la manda a dire

Molto probabilmente a far diventare Aurora Ramazzotti un personaggio tanto amato e seguito sui social c’è il suo carattere deciso di chi non ha certo timore di dire la sua. In più di un’occasione la 24enne non c’ha pensato due volte ad esporsi sui social per parlare e portare avanti battaglie in cui crede. Una delle più recenti riguarda l’assurdo fenomeno del catcalling ovvero quella stupida “abitudine” che hanno alcuni uomini di fischiare oppure rivolgere apprezzamenti non richiesti ad una ragazza che semplicemente passa loro accanto. Per la sua condanna nei riguardi di tale pratica Aurora si è anche attirata numerose critiche da parte di chi ritiene tale gesto addirittura una forma di apprezzamento.

Ultimamente è intervenuta anche per rispondere indirettamente a Beppe Grillo e al suo video sulla vicenda giudiziaria che coinvolge suo figlio. Pur non volendo a priori colpevolizzare nessuno Aurora, attraverso le stories di Instagram, ha tenuto a sottolineare che non sta certo ad un uomo giudicare quanto tempo occorra ad una donna per denunciare una violenza.