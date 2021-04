Caterina Balivo più sincera che mai ammette: “Lo so, sono una queen!” – FOTO

Caterina Balivo mette da parte la modestia e si mostra semplicemente per quello che è ovvero una vera regina del web

Fascino e ironia sono due doti molto rare da trovare insieme ecco perché quando capita, come nel caso di Caterina Balivo, non si può che restare sorpresi. La bella conduttrice è riuscita infatti a strappare un sorriso ai suoi tantissimi ammiratori pubblicando un simpatico scatto sul suo profilo Instagram. In tenuta decisamente casual Caterina ha deciso di sfoggiare una coroncina con la scritta “queen“. A divertire è di certo anche la didascalia che accompagna la foto in cui la 41enne napoletana ha voluto scherzare con i suoi follower cogliendo l’occasione per augurare anche buon sabato.

Caterina ha voluto scrivere “lo so, me lo dicono tutti” aggiungendo l’emoticon della corona proprio per indicare precisamente quello a cui si riferiva. Una vera regina quindi non soltanto in tv ma anche sui social dove di giorno in giorno ha allargato la platea di fan. Solo su Instagram sono ormai quasi un milione e mezzo di persone che la seguono.

Caterina Balivo e l’addio a Vieni da me

Caterina Balivo è stata per circa due anni saldamente alla conduzione del programma pomeridiano della Rai “Vieni da me“. Ad un certo punto però la presentatrice napoletana ha deciso di abbandonarne la conduzione proprio nel momento in cui l’Italia iniziava ad essere investita dalla pandemia di Covid. Una decisione dolorose e certamente inspiegabile per il pubblico che affezionato a lei e alla trasmissione l’ha sempre premiata con ascolti altissimi. Ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In è stata la stessa Caterina ha raccontare il perché di un addio tanto sofferto. Alla base del suo abbandono ci sarebbe infatti stata una scelta d’amore. La Balivo ha raccontato che il coronavirus avrebbe potuto creare dei danni seri alla persona che le sta accanto.

Ecco perché dopo tantissime puntate in cui ha avuto anche il piacere di intervistare un numero incalcolabile di persone Caterina si è sentita “costretta” ad abbandonare il programma che tanto ha amato. Una scelta comprensibile e che le fa onore oltre a garantirle ancora di più l’amore del pubblico.