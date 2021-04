Fatima Trotta bellezza al sole e fra i fan spunta una sorpresa – FOTO

Fatima Trotta incanta il web con una foto in cui affascina per bellezza e simpatia che coinvolge anche un vip a sorpresa

Fatima Trotta è riuscita ad illuminare la giornata dei suoi tanti ammiratori di Instagram pubblicando sul suo profilo una foto in cui si contraddistingue per bellezza e simpatia. La presentatrice napoletana ha voluto augurare un buon sabato ai suoi fan con il suo solito stile ironico e irriverente. La didascalia che accompagna lo scatto è stata sicuramente protagonista e per capirlo basta notare i tanti cuoricini e commenti che l’hanno raggiunta.

Tra questi è impossibile non notare quelli di una follower d’eccezione ovvero del mito del cinema e della tv italiana Sandra Milo. La musa di Federico Fellini infatti ha voluto commentare con una risata lo scatto di Fatima. Chi l’ha letto di sicuro ha sentito nelle orecchie l’inconfondibile e sonora risata della Milo. L’attrice, schietta com’è, non si scomoda di sicuro a commentare qualcuno se anche una cosa piccola, come un sorriso, non le venga spontaneo dal profondo del cuore.

La foto pubblicata su Instagram da Fatima Trotta

Lo scatto che Fatima Trotta ha condiviso sul suo profilo del famoso social network è di una semplicità disarmante eppure è capace di lasciare incantati. Senza aver bisogno di lasciarsi ritrarre in pose assurde oppure concedendo senza un motivo centimetri di pelle agli occhi dei fan Fatima riesce comunque a stupire. Seduta su un rigoglioso prato verde con alle spalle delle mura imponenti Fatima conquista con la luminosità del suo sorriso. Per questa foto ha scelto di indossare un abbigliamento casual eppure ricercato. Dei jeans chiari a cui ha abbinato un maglioncino bianco e delle scarpe da ginnastica. Il suo è l’outfit perfetto per godersi con eleganza e comodità una giornata di sole all’aria aperta riscaldata dal caldo abbraccio dei raggi.

Purtroppo il suo sguardo radioso è nascosto ai fan da degli occhiali da sole ma il sorriso immortalato nella foto è aperto e luminoso. Una vera carezza per l’anima di chi può vedere in quest’immagine un’attrice elegante, simpatica e di talento che è capace di conquistare con la sua semplicità.