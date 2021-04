Gli italiani si sentono già in “zona gialla”: assembramenti e folla in centro a Roma, Milano e Napoli. A Ostia i primi bagni della stagione

Da Nord a Sud, per una volta non ci sono differenze: molti italiani già assaporano la “zona gialla” e, non curanti delle norme in vigore, creano assembramenti in centro. Infatti questo per molte Regioni è l’ultimo weekend di “zona arancione”, ma sembra che il contenimento del contagio sia passato in secondo piano con l’arrivo della bella stagione.

A Napoli la folla ha invaso la centralissima via Toledo, la strada regina dello shopping partenopeo. Complici il sole e le temperature finalmente primaverili, tanti napoletani hanno optato per una passeggiata, con un notevole affollamento del centro cittadino. Lunghe code e assembramenti anche al Vomero e Chiaia. E resta alta l’allerta, con controlli e posti di blocco in giro per la città.

Assembramenti da “zona gialla”: da Milano a Roma, folla in centro

Anche a Milano le temperature reggono e i meneghini si sono ritrovati nei parchi, sui Navigli e per le vie del Quadrilatero della moda. I milanesi non rinunciano all’aperitivo: tutto in barba delle normative vigenti, che impongono distanze di sicurezza anche all’aperto. Ma attenzione: fioccano le multe per chi contravviene alle regole e non solo per chi si fa sorprendere a violare il coprifuoco.

Strade piene anche nella Capitale, da via del Corso, al centro storico e nelle ville. Solo lo scorso weekend a causa degli assembramenti nelle piazze della movida, la polizia è intervenuta. Gli agenti hanno chiuso alcune vie a Trastevere e hanno piantonato anche i luoghi di ritrovo a piazza Testaccio e piazza Bologna. Il risultato? Venti persone identificate e sanzionate e tre denunce per resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Canale10 (@canaledieci)

Gettonatissimo anche il litorale romano e Ostia. Moltissime presenze nelle spiagge libere e c’è chi azzarda anche il primo bagno della stagione. Anche lì non sono mancati gli accertamenti, volti soprattutto a contrastare la vendita irregolare di bevande alcoliche nelle ore notturne.