Sanremo 2022, nome bomba alla conduzione al posto di Fiorelllo. I dettagli

Sanremo 2022. Arrivano le prime indiscrezioni sul nome del probabile futuro presentatore dopo la rinuncia di Amadeus. Si tratta di un personaggio unico: la notizia sta facendo il giro del web

Sono passati quasi due mesi dalla fine della 71^ edizione del Festival di Sanremo che ha visto salire sul gradino più alto del podio la giovanissima rock band dei Maneskin. E’ stato un appuntamento con la musica inusuale per tanti versi. La pandemia da Coronavirus, ancora dilagante, aveva messo in dubbio fin dall’inizio l’andamento normale della kermesse che si è svolta tra mille polemiche.

Durante la prima quarantena, Amadeus disse che voleva assolutamente essere al timone del Festival; quella del 2021 rappresentava ai suoi occhi l’edizione della rinascita. Per quanto la messa in onda sia stata un segnale forte di speranza, così non è stato. Rimarrà impressa nella memoria di tutti l’immagine del teatro Ariston vuoto, la difficoltà di interpreti, orchestra e operatori di esibirsi e lavorare senza nessuno in sala.

Già la RAI pensa al futuro, con l’idea che il 2022 porti definitivamente uno stop al Covid e la possibilità di ritornare al consueto svolgimento dello spettacolo musicale più importante d’Italia. Ecco la novità più importante.

Sanremo 2022: il nuovo nome alla conduzione del Festival

Per quanto durante la settimana di messa in onda il Festival di Sanremo abbia monopolizzato gli ascolti, l’auditel non ha registrato l’impennata che, invece, si è verificata l’anno passato. Amadeus non ha battuto se stesso, i telespettatori sono stati decisamente in calo, soprattutto nella seconda parte di tutte le serate su Rai Uno.

In conferenza stampa conclusiva lo stesso conduttore ha esplicitamente dichiarato che non ha intenzione di ritornare sul palco dell’Ariston nuovamente per una terza volta consecutiva. Il suo no, però, lasciava aperto uno spiraglio di ripensamento. Tuttavia, è iniziato il toto nomi sui probabili nuovi presentatori del Festival.

I primi a essere super gettonati sono stati Mara Venier, una veterana e regina di Domenica In, e Alessandro Cattelan, giovane, dinamico, amato dal pubblico e con un’ottima preparazione in ambito musicale. Adesso trapela un nome bomba.

Checco Zalone potrebbe rivestire i panni di presentatore e direttore artistico della 72^ edizione del Festival di Sanremo. Il campione d’incassi al cinema e comico, in realtà, è un ottimo musicista, ha iniziato la sua carriera suonando con diversi artisti jazz e, seppur in maniera parodistica, si è esibito con nomi prestigiosi del panorama musicale italiano.

Qual è l’unico ostacolo che lo divide da Sanremo 2022? La sua stessa volontà. Nel programma I Lunatici su Radio 2 aveva infatti dichiarato a tal proposito nel 2019: “Non ho il coraggio di andare all’Ariston, è un palco difficilissimo”.