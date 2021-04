Arisa, il prima e il dopo: una parte di storia in una canzone… – FOTO

La cantante ha pubblicato una foto di quando era bambina, per raccontare un po’ di sé e spiegare ai fan il significato del suo nuovo singolo.

Meno di un’ora fa, Arisa ha condiviso con i suoi con i suoi 710.000 followers una foto, in cui si mostra da bambina, vestita tutta di azzurro e con un ingenuo e dolce sorriso stampato in faccia.

Il post ha ricevuto più di 15.000 mi piace e quasi 180 commenti, tra i quali ci sono moltissimi complimenti a lei e alla sua musica.

Tra i messaggi degli utenti si legge: “Sei bella anche da piccola“, “Che amore“, “Che donna con la D maiuscola ragazzi“, oppure “Che tenerezza“.

Nella didascalia dell’immagine ha voluto spiegare il motivo di questo scatto di quando era piccola, nonché il significato del suo nuovo singolo: ecco le sue parole…

‘Ortica’ è la nuova canzone di Arisa: tutto sul profondo significato del singolo musicale!

Nella descrizione dell’ultimo post pubblicato da Arisa, la cantante spiega un po’ delle sue origini e del significato che ha per lei la pianta ‘Ortica‘, che dà anche il nome al suo nuovo singolo.

Arisa comincia dicendo di essere sempre cresciuta il campagna e, pertanto, per lei le ortiche sono sempre state qualcosa a cui non avvicinarsi, qualcosa da non toccare.

Oggi, invece, ha imparato che nonostante ci sia stato insegnato ad evitarle, le ortiche sono delle erbe preziose che, però, irritano la pelle di chi le tocca in modo sbagliato: questo le ricorda le donne.

In particolare, Arisa pensa alle donne forti: quelle che se ferite ti pungono, ma che se sai come prendere ti possono guarire.