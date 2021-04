Tina Cipollari a telecamere spente la frase che non ti aspetti: “Mi son rotta il c***. Assurdo

Tina Cipollari a Uomini e Donne si è resa protagonista di un fatto increscioso. Fuori onda e microfono ancora acceso: si è sentito di tutto. Cosa ha detto la popolare opinionista del programma di Maria De Filippi

Fuoco e fiamme durante il dating show più famoso d’Italia. Oltre ai tronisti che si sono succeduti durante le varie edizioni, Uomini e Donne ha donato notorietà agli opinionisti presenti in studio puntata dopo puntata. Tra quelli storici e più gettonati dal pubblico c’è sicuramente l’audace Tina Cipollari, emersa principalmente come personaggio vamp, amata e odiata allo stesso tempo per la sua schiettezza e per non avere nessun proverbiale pelo sulla lingua.

E’ stata protagonista di un fatto increscioso che, suo malgrado, è andato in onda su Canale 5. Il fuori onda ha destato scandalo. Al centro della scena la sua nuova lite con Gemma Galgani.

Uomini e donne. Tina Cipollari furiosa con la Galgani

L’ultima puntata di Uomini e Donne si è aperta con un confronto tra le opinioniste Gemma Galgani e Tina Cipollari. Quest’ultima, collegata da remoto, ha dichiarato in un’intervista sul settimanale Nuovo, che la Galgani esiste in quanto personaggio solo grazie a lei e alle liti che fa nascere. “Gemma deve il suo successo a lei e a Giorgio” (l’ex compagno della dama di Torino) – ha detto la Cipollari. “Non è una novità. Non è niente che non le abbia mai detto in faccia e in televisione”.

La Cipollari, innescando ovviamente il disappunto di Gemma Galgani, ha rincarato la dose, sottolineando anche il cambiamento fisico che ha intrapreso la “rivale”: “Sei arrivata qui che portavi i gonnelloni e le ballerine, eri una donna completamente diversa, poi hai conosciuto Giorgio”. La donna, oggetto delle critiche, ha interrotto ripetutamente Tina Cipollari che, in un crescendo d’ira sempre più verbalmente violento, è uscita dall’inquadratura, pensando di porre fine al collegamento. Così non è stato.

Pensando di non essere più ripresa ma con il microfono acceso ha detto la seguente frase, gridando come una furia, in onda nel primo pomeriggio su Canale 5: “Divento una bestia, ok? Mi sono rotta il ca***o, Non me ne frega niente, devo rimandare la cosa perché devo essere lì”. Tutto tra le risate scomposte di Maria De Filippi e Gianni Sperti.