25 Aprile, cosa si festeggia e perché: 76 anni fa la Liberazione dell’Italia

Cosa si festeggia il 25 Aprile e perché? Oggi celebriamo l’anniversario della Liberazione d’Italia, una delle feste nazionali più significative

Il 25 aprile 2021 ricorre il 76° anniversario della Liberazione d’Italia. Una ricorrenza importantissima nella storia dl nostro Paese perché simboleggia l’inizio della débacle nazista della Seconda guerra mondiale, e soprattutto celebra la libertà dall’oppressione. È una data simbolo, che ricorda le basi su cui si fondano la Repubblica italiana e la sua Costituzione.

Anche lo scorso anno, sebbene si fosse in pieno lockdown e nella morsa dell’epidemia, il 25 aprile fu celebrato. Non nelle piazze, come avviene usualmente, ma dai balconi di tutta Italia, che si colorarono con le bandiere tricolori. Ma perché si festeggia proprio il 25 aprile?

25 Aprile 2021: 76 anni fa la Liberazione dell’Italia

Le libertà di cui oggi godiamo in quanto cittadini italiani furono conquistate il 25 aprile 1945. Quel giorno il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, ossia la Resistenza al nazifascismo, proclamò l’insurrezione in tutti i territori del Belpaese ancora occupati dai tedeschi. Tutte le forze partigiane del Nord Italia attaccarono i presidi nazisti, imponendo ai soldati di arrendersi prima dell’arrivo delle truppe alleate, che arrivavano dal Mezzogiorno.

Le operazioni contro i tedeschi ebbero successo. La sera del 25 aprile il dittatore fascista e alleato dei nazisti Benito Mussolini abbandonò Milano e provò a fuggire. Fu catturato prima della frontiera e giustiziato dai partigiani tre giorni dopo. Entro il 1º maggio tutta l’Italia settentrionale era liberata. Nella Resistenza c’erano persone diversissime fra loro per età, genere, orientamenti politici, ma tutti combatterono fianco a fianco per liberare l’Italia. Per questo il 25 aprile viene celebrata anche la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate.

Così il principe Umberto II, reggente del Regno d’Italia fino al referendum che proclamò la Repubblica, l’anno successivo emanò un decreto legislativo, per dichiarare il 25 aprile nuova festa nazionale.

Come da tradizione, il 25 aprile il Presidente della Repubblica e le massime autorità dello Stato depongono una corona d’alloro davanti l’effige del Milite Ignoto al Vittoriano di Roma, in perpetua memoria dei caduti e dispersi italiani di tutte le guerre.