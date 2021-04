Accadde oggi. Il 26 Aprile è il 116° giorno del calendario gregoriano. Mancano 249 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 26 Aprile è la Giornata della lingua tatara, idioma turco parlato in Russia. Si ricordano San Basileo di Amasea, San Cleto, Santi Guglielmo e Pellegrino, San Marcellino, San Pascasio Radberto, abate di Corbie, San Rafael Arnaiz Barón, San Ricario di Centule, Santo Stefano di Perm’.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da samanthacristoforetti_fanpage (@samanthacristoforetti_fanpage)

121 – Nasce l’imperatore romano Marco Aurelio

1478 – Congiura dei Pazzi a Firenze contro Lorenzo de’ Medici

1573 – Nasce la regina di Francia Maria de’ Medici

1798 – Nasce il pittore francese Eugène Delacroix

1859 – Seconda guerra d’indipendenza italiana: l’ Austria dichiara guerra al Regno di Sardegna

1910 – Muore il poeta, scrittore norvegese, premio Nobel Bjørnstjerne Bjørnson

1925 – Nasce l’imprenditore italiano Michele Ferrero

1931 – Effettuata la prima trasmissione televisiva sperimentale a New York: la presentatrice è Fay Marbe

1933 – Istituita la Gestapo, la polizia segreta ufficiale nazista

1937 – Guerra civile spagnola: bombardamento di Guernica

1938 – Muore il matematico e filosofo Edmund Husserl

1938 – Nasce il pugile Nino Benvenuti

1942 – Esplosione in Manciuria in una miniera rimangono uccisi oltre 1.500 lavoratori

1950 – Nasce il regista Neri Parenti

1956 – Nasce l’attore comico Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo

Accadde oggi, 26 aprile. I fatti più importanti nella storia

1964 – Dalla fusione fra Tanganica e Zanzibar nasce lo Stato di Tanzania

1977 – Nasce l’astronauta e ingegnere italiana Samantha Cristoforetti

1970 – Nasce l’ex modella, ex first lady degli Stati Uniti Melania Trump

1971 – Nasce la cantante Giorgia

1977 – A New York inaugurata della mitica discoteca Studio 54

1986 – Disastro di Černobyl’ in Unione Sovietica con un’esplosione in una centrale elettronucleare. Una nube radioattiva contamina buona parte d’ Europa, le cui conseguenze dureranno per decenni

1994 – In Sudafrica si tengono le sue prime elezioni a cui partecipano anche uomini e donne nere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgiaofficial (@giorgiaofficial)

1995 – Nasce il cantante Lorenzo Fragola

2001 – Nasce il rapper italiano Random

2002 – Il 19enne Robert Steinhäuser uccide con un’arma da fuoco 17 persone nella sua scuola a Erfurt in Germania.

2017 – La Sonda Cassini si tuffa tra gli anelli di Saturno.