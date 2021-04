Alice De Bortoli, dea in accappatoio: “Che la gravità faccia la sua magia” – FOTO

Alice De Bortoli è sempre più incontenibile e mette a dura prova le coronarie del suo pubblico con una foto piena di sensualità

Alice De Bortoli a quanto pare sa bene come accendere gli animi dei suoi ammiratori. All’influencer infatti è bastato pubblicare una foto sul suo profilo Instagram per far rischiare ai suoi due milioni di follower il ricovero come grandi ustionati. Alice infatti si è lasciata ritrarre mentre, seduta su un morbido e grande letto, è vestita soltanto da un asciugamano che l’avvolge il corpo.

L’ex protagonista de “Il Collegio” sembra essere uscita da pochi minuti da una doccia rilassante come dimostrerebbe anche l’asciugamano in versione turbante che le sostiene i lunghi capelli biondi. Il viso di Alice è appena velato da un filo di trucco utile per mettere in risalto la profondità del suo sguardo. Per questa foto ha inoltre deciso di indossare alcuni gioielli, fra questi quello ad attirare maggiormente l’attenzione è un ciondolo a forma di cuore che porta al collo.

I commenti alla foto di Alice De Bortoli

