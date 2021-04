Isola, Francesca Lodo se la prende con gli autori: “Siete degli S*****i incredibili”

Ilary Blasi mette i concorrenti l’uno contro l’altro all’Isola dei Famosi: Francesca Lodo, chiamata a prendere una decisione importante, non si trattiene e sbotta contro gli autori

L’Isola dei Famosi sta sottoponendo i concorrenti a delle prove estenuanti, non solo dal punto di vista fisico ma soprattutto dal punto di vista psicologico. La puntata di questa sera si è aperta con un immediato scontro fra i due gruppi che si contendono la leadership: gli arrivisti e i primitivi. Ilary Blasi, collegatasi con i naufraghi, ha spiegato loro le regole di una prova destinata a cambiare la loro permanenza in Honduras: i due gruppi saranno messi l’uno contro l’altro, e i perdenti dovranno subire il dimezzamento della razione settimanale di riso.

La conduttrice ha tuttavia predisposto un’ulteriore difficoltà per la leader Francesca Lodo. Quest’ultima è stata infatti invitata ad effettuare uno scambio di quattro dei suoi compagni d’avventura, che per sua scelta sarebbero entrati a far parte del gruppo degli arrivisti. L’attrice, che non ha affatto digerito il compito, se l’è presa con gli autori: “Siete degli s*****i incredibili“. La reazione di Ilary Blasi non si è fatta attendere.

Isola dei Famosi, Francesca Lodo sbotta contro gli autori: le frasi choc

Anche questa sera, Ilary Blasi ha saputo mettere i concorrenti l’uno contro l’altro. Dopo essersi collegata con i naufraghi, la conduttrice ha spiegato alla leader Francesca Lodo le regole dell’imminente prova. L’attrice, chiamata a scegliere quattro compagni che sarebbero passati al gruppo avversario, quello degli “arrivisti”, si è trovata in evidente difficoltà. A nulla sono valsi i rimproveri della Blasi, che ha cercato di velocizzare la sua decisione: “E’ passata metà puntata, devi dirmi i nomi. Fra poco sarete tutti nemici…“.

La Lodo, non senza rimpianti, ha fatto i nomi di Awed, Roberto, Fariba e Isolde. I quattro naufraghi, dopo essersi schierati con gli “arrivisti”, hanno manifestato il loro disappunto: nessuno, infatti, si aspettava di essere scartato da Francesca. La reazione degli esclusi è ben comprensibile, essendo la posta in gioco molto alta: i perdenti, infatti, avrebbero visto dimezzate le porzioni di riso per la settimana. Francesca, in un impeto di rabbia, non si è trattenuta e ha sfogato la propria frustrazione contro gli autori: “Siete degli s*****i incredibili“.

Alla fine, la squadra che ha trionfato è stata proprio quella degli “arrivisti“, che oltre a garantirsi la consueta porzione di cibo si sono guadagnati anche una doccia, di cui hanno potuto usufruire nel bel mezzo della diretta.