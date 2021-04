“Non hai un difetto”, la FOTO in costume di Valentina Ferragni è da urlo: una bomba

La foto che Valentina Ferragni ha postato appena un’ora fa mette d’accordo tutti: l’influencer, immortalandosi con il costume addosso, ha lanciato un importante messaggio di autoaccettazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Non di rado, Valentina Ferragni, sorella minore della fashion blogger più nota al mondo, riceve commenti poco lusinghieri sotto agli scatti di Instagram. La 28enne, che assomiglia moltissimo a Chiara Ferragni, sfoggia un fisico che farebbe invidia a chiunque: le sue forme seducenti e definite, che l’influencer valorizza attraverso gli outfit, non possono non conquistare il web.

Ciò nonostante, gli haters non sembrano darle tregua e continuano a vessarla con commenti tutt’altro che adulatori. Ma Valentina, che possiede personalità e coraggio da vendere, non si lascia affatto intimidire dalle critiche. Attraverso uno scatto in cui si è immortalata in costume, la Ferragni ha dimostrato agli utenti di amarsi ed accettarsi così com’è. La foto, in poco tempo, ha scatenato migliaia di interazioni.

LEGGI ANCHE —> Chiara Ferragni si spoglia e mostra il suo corpo cambiato con la gravidanza: “Amiamoci” – FOTO

Valentina Ferragni, la FOTO in costume ammutolisce i fan, una bomba

Per vederla, vai su Successivo