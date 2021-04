Laura Pausini non trionfa agli Oscar 2021: la reazione di Tiziano Ferro. I due sono amici da tantissimi anni e, la scorsa notte, il cantante da Los Angeles l’ha sostenuta con tutte le sue forze

Tiziano Ferro e Laura Pausini sono senza ombra di dubbio due pilastri della musica italiana. Li abbiamo visti crescere insieme, fianco a fianco, e come dimenticare il loro bellissimo duetto sotto la pioggia? Quell’esibizione, così come tante altre, sono rimaste nella storia. Oltre ad essere due talenti pazzeschi, nella vita vera sono davvero molto amici e Tiziano ieri notte ha mostrato tutto il suo sostegno e la sua agitazione per l’amica. “Victor mi dice che sembro un papà in sala parto per la nascita del figlio” ci ha scherzato su.

Tiziano Ferro e il post per Laura Pausini agli Oscar 2021: “Il premio è tuo a prescindere”

Purtroppo, però, Laura non ha ricevuto il premio che tanto avrebbe meritato ma nonostante questo è stata felice e fiera di aver fatto parte di questa esperienza così importante. Tiziano, sui social, ha pubblicato un post per complimentarsi con lei: “Orgoglioso. Sei un esempio di talento, determinazione, visione, mi hai aiutato tanto quando ero piccolo e confuso e questo non lo dimenticherò mai” ha cominciato così, sotto ad uno scatto dove sono loro due insieme a Victor, il marito di Tiziano.

“Brava amica mia! Perché il premio è tuo, a prescindere. E no, in questo caso non è dire troppo: sono orgoglioso di te” ha concluso.