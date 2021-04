Pier Silvio Berlusconi patrimonio: quanto guadagna il figlio di Silvio

Il figlio del grande imprenditore ed ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ha un patrimonio notevole nonostante la sua giovane età

Pier Silvio Berlusconi è il figlio di Silvio Berlusconi che ha preso la presidenza di Mediaset. Il suo nome è tra i più importante nell’industria dei media e dello spettacolo. Lui è conosciuto in tutta Europa oltre che in Italia. Pier Silvio è a capo di Mediaset dal 2000, nel 2015 è diventato membro del comitato esecutivo. Un’anno dopo ha venduto Premium ad una società francese, la Vivendi. Insieme al proprietario iniziano anche a lavorare per creare un’alternativa alla piattaforma di successo Netflix.

Il guadagno effettivo di Pier Silvio Berlusconi?

Nel 2018 il guadagno di Pier Silvio, nelle vesti di Vicepresidente e AD è stato di 1,73 milioni di euro circa. Nella sua vita privata Pier Silvio è molto riservato, la sua compagna è molti anni la nota conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin. I due vivono a Santa Margherita, Liguria con i loro due figli di 11 e 7 anni. I due sono una coppia solida, mai uno scandalo o un’uscita fuoriluogo. Si potrebbero paragonare a Kate Middleton e il principe William, parlando di modi e usanze. Vivono in tranquillità e serenità e lavorare entrambi per il colosso Mediaset, complici quindi nella vita privata e anche in quella lavorativa.

C’è chi però ha uno stipendio più alto di Pier Silvio. Si tratta di Fedele Confalonieri che dopo aver presentato le dimissioni ha avuto 6,5 milioni di euro come trattamento di fine rapporto. Insomma i guadagni che provengono da Mediaset sono decisamente cifre da capogiro. Quest’anno però alcuni programmi hanno perso audience. In particolare si parla di Barbara D’Urso, che sembra stia affrontando un momento difficile per quanto riguarda lo share. Uno dei suoi programmi ha anche chiuso anticipatamente, si tratta di Domenica Live sostituita da Avanti un altro con Paolo Bonolis che ha riscontrato numeri decisamente più alti. La mossa di Mediaset è stata dunque vincente.

Recentemente è stato concesso anche spazio per tre serata su canale 5 ai comici Pio e Amedeo. I due anche hanno riscontrato grande successo nel pubblico. Mediaset va avanti bene ed è pronta a sostituire quando le cose si mettono male, questo contribuisce alla sua grandezza. Chiaramente dietro ci sono le idee di Pier Silvio che dirige tutto.