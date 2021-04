Zorzi e Bonolis, pesante siparietto sulla D’Urso: volano frecciate

Zorzi e Bonolis sono stati protagonisti di un siparietto. In particolare hanno preso di mira Barbara D’Urso.

Siparietto ironico per Tommaso Zorzi e Paolo Bonolis. In “Avanti un altro…Pure di sera!”, sono stati protagonisti di un sketch. Divertente ma dai toni taglienti ha avuto come protagonista la conduttrice Barbara D’Urso. Quest’ultima ha di recente chiuso proprio il suo format domenicale in prima serata per lasciare lo spazio a quello di Bonolis.

Già durante il suo show “Il punto Z”, Zorzi aveva parlato della conduttrice campana. In particolare aveva ricordato come durante Pomeriggio Cinque avesse fermato Akash Kumar nel momento in cui stava per nominarlo.

L’avvenimento non era sfuggito al popolo del web che si era scatenato su Twitter utilizzando il soprannome di “innominato” per Zorzi. Ora quest’ultimo è ritornato sul tema nel format di Bonolis.

Zorzi e Bonolis: ironici sulla D’Urso

“Voglio incontrare Barbara D’Urso mi aiuti?”, la domanda di Zorzi al conduttore di Avanti un altro.

Bonolis prende la palla e risponde nell’ironia: “Tu sei un politico? Hai ammazzato qualcuno? Ti fidanzi – sei gay no? – devi imbastire una strada diversa dalla tua. Tu sei gay, ma ti devi mettere con una donna. Ma non una qualunque. Hai presente il cinema negli anni ’40, ’50. Tu devi…la Lollobrigida! Tu vai, citofoni, avvisi i fotografi, la circuisci… ed è matematico che te chiama la D’Urso”, il commento del conduttore.

Subito scoppiano le risate in studio. Per ora nessuna risposta da parte di Barbara. Quest’ultima ha apprezzato il concorrente nella casa del GF sin dai primi tempi.

Tuttavia sembrerebbe essersi legata al dito i rifiuti di Tommaso a prendere parte ai suoi programmi una volta fuori dal gf.