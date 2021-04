Al Bano Carrisi confessa il dramma e tuona: “Avevo perso tutto”

Al Bano Carrisi interviene in tv e fa una confessione incredibile su un passato ricco di insidie: “Ormai non l’avevo più…”

Nonostante il successo televisivo da tanti anni a questa parte, gli addetti al gossip non smettono di parlare di Al Ban Carrisi e di tutto ciò che ruota attorno alla vita e la carriera di uno straordinario artista.

Il cantante di Cellino San Marco appare sempre molto soddisfatto di spè e di ciò che le ha regalato la vita. Uomini come lui si ritengono fortunati di aver fatto un cammino eccellente durante la crescita personale e professionale ed è per questo che meritano di spendere gli ultimi decenni della loro vita, in totale relax.

Un’esistenza fatta di sacrifici e guadagni col sudore, quella di Al Bano, condita da intervalli o periodi di tempo in cui “non mi sentivo me stesso”. Così, l’ex sanremese, durante la messa in onda di “Ciao Maschio“, programma di Nunzia De Girolamo

Al Bano Carrisi si racconta in tv: “Ecco cosa ho provato”

Quante volte ci sarà capitato di parlare del contorno della vita di un artista del calibro di Al Bano Carrisi? Non è stato difficile paragonarlo ai grandi “paperoni” dell’ultimo secolo, considerati i sacrifici del passato e una vita fatta di viaggi, pur di riempire il curriculum personale.

I viaggi e i sogni sono stati l’epicentro delle esperienze e opportunità di vita dell’artista pugliese, ovvero tematiche discusse durante l’intervista in diretta tv a “Ciao Maschio”, condotta da Nunzia De Girolamo.

Durante la sua carriera si possono annoverare diverse avventure, ma una in particolare gliene resterà impressa nella memoria, per sempre. Si tratta di un evento negativo, come la scomparsa della primogenita, Ylenia. Di lei ha conosciuto in modo spiacevole, un solo viaggio, quello d’andata, a New Orleans nel lontano 1994.

Durante la trasmissione, Al Bano Carrisi confessa di aver avuto sempre la fede in Dio, mai in quella circostanza “mi è successo di tutto”.

Insomma l’artista i Cellino ammetteva colpe, senza aver compiuto nulla, finchè il tempo e le convinzioni “mi hanno fatto stare decisamente meglio e ripreso a credere in me stesso e in tutti gli altri” – conclude il cantante pugliese con sarcasmo e soddisfazione