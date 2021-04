Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: la notizia tanto sperata non arriva. I fan ci rimangono male: ecco qual è la motivazione

Sono una delle coppie sbocciate sotto l’occhio indiscreto delle telecamere del Grande Fratello Vip. Belli, famosi e molto affiatati. Parliamo di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che portano avanti la loro relazione e tutto pare andare a gonfie vele.

Il loro avvicinamento all’inizio ha fatto molto parlare. L’ex velino di Striscia la notizia nel primo periodo della sua avventura si era invaghito di Elisabetta Gregoraci che non disdegnava le sue attenzioni e le sue coccole ma rimaneva sempre un passo indietro suscitando anche un po’ la rabbia dell’ex gieffino.

Poi la Gregoraci è uscita ed è arrivata nella casa più spiata d’Italia l’influencer di origini persiane e tutto è cambiato per lui. All’inizio molti lo hanno giudicato un ripiego e invece Pierpaolo ha dimostrato a tutti che davvero la sua Giulia gli ha rapito il cuore.

È stato proprio lui a raccontare che la sua fidanzata è stata l’unica donna fino ad ora che ha presentato a suo figlio, l’amore più grande della sua vita. Il piccolo Leonardo è nato dalla relazione del velino e Ariadna Romero.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: un passo indietro, il perché

Per la coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi c’è però una battuta d’arresto. I due tirano il freno a mano e si muovono con cautela. Se all’inizio avevano parlato di una possibile convivenza suscitando la gioia dei fan dei Prelemi, oggi tramite le parole dell’ex velino si apprende che per il momento non si farà nulla. Giulia e Pierpaolo non andranno a vivere insieme.

È stato Pretelli a parlarne in questi giorni: “Io vivo a Roma, Giulia a Milano, certamente c’è tanta voglia di vedersi, attesa, grande desiderio – ha sottolineato – Per ora è abbastanza prematuro pensare ad una convivenza. Per lavoro ci vediamo ogni settimana, quando ci accorgeremo di aver bisogno di più, faremo nuovi passi”.

Ecco che così i due gieffini vanno a rilento, si godono il bel momento di coppia e pensano di fare le cose con cautela. Del resto si vedono spesso e Pierpaolo quando per lavoro è a Milano si ferma a casa della sua bella fidanzata.