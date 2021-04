Scontro tra camion e auto sulla provinciale: un morto

In un terribile incidente, avvenuto stamane sulla strada provinciale 37 a Montichiari (Brescia), un uomo di 48 anni ha perso la vita.

Un uomo di 48 anni ha perso la vita questa mattina in un terribile incidente sulla strada provinciale 37 nel territorio di Montichiari (Brescia). La vittima, secondo le prime informazioni, si trovava alla guida della sua auto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro un camion. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo all’automobilista. Intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e gli agenti della polizia stradale.

Brescia, scontro tra auto e camion sulla provinciale: morto un 48enne

Ennesima vittima sulle strade del nostro Paese. Nella mattinata di oggi, martedì 27 aprile, intorno alle 7, un uomo di 48 anni, di cui non si conosce l’identità, ha perso la vita in un incidente verificatosi sulla provinciale 37 a Montichiari, comune in provincia di Brescia. Secondo le prime informazioni, riportate dalla redazione di Fanpage, la vittima viaggiava a bordo della sua auto che, per motivi ancora da verificare, si è scontrata con un camion nei pressi dell’aeroporto Gabriele d’Annunzio.

Lanciato l’allarme, sul luogo dello schianto sono arrivati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. I soccorritori hanno provato a rianimare il 48enne, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Alla fine, il personale sanitario si è arreso dichiarando il decesso dell’automobilista. Illeso, invece, come riporta Fanpage, il conducente del camion.

Intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno provveduto agli accertamenti ed i rilievi del caso per risalire all’esatta dinamica dello scontro ed accertare eventuali responsabilità. I vigili del fuoco successivamente hanno provveduto alla rimessa in sicurezza del tratto stradale teatro della tragedia.