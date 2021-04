La cantante Francesca Michielin appare bellissima su Instagram in un abito giallo, nella didascalia fa un annuncio

La Michielin ha condiviso su Instagram una foto in cui appare bellissima con i capelli da un lato e un abito giallo fluo. Nella didascalia scrive:”Posso finalmente annunciarvi che sarà sul palco del concertone del Primo maggio Roma, daje! Siete carichi? La musica non si ferma, e non si può fermare”. Nei commenti appare anche quello dell’attrice ed ex Miss Italia, Miriam Leone che scrive:”Che bello!”. In molti hanno risposto alla cantante che non vedono l’ora di vederla sul palco e che è la miglior notizia di questo lunedì. In molti apprezzano la Michielin, su Instagram ha infatti 893 mila followers.

Francesca Michielin in prima linea per le giuste cause

La cantante s’impegna nel sociale a suo modo, qualche giorno fa ha condiviso una foto si lei in mezzo alla natura con una borsa di Ferragamo biodegradabile. Nella didascalia ha spiegato:”In occasione della giornata della terra voglio supportare un progetto di responsabilità ambientale assieme a Ferragamo. Una borsa realizzata con materiali naturali e biodegradabili come impegno ad uno sviluppo sempre più sostenibile, riducendo l’impatto ambientale nel mondo della moda. La rivoluzione comincia anche da qui”. Oltre ad aver sostenuto la causa della terra e biodegradabilità, la Michielin parla anche di un’altro tema sociale importante in questo periodo. Si tratta della discriminazione di genere.

Ecco le parole della cantante:“La battaglia contro la discriminazione di genere coinvolge tanti ambiti, anche quello musicale: dalle aule di un conservatorio, fino ad arrivare al podio di un’orchestra internazionale. E quando si parla di declinazione delle professioni al maschile e al femminile, fino a che punto può spingersi un dibattito? La quinta puntata di Maschiacci, con ospite Beatrice Venezi, è uno scambio di opinioni, a tratti nettamente opposte. Ma comunque un’occasione di crescita ed arricchimento, mai di scontro”. Nei commenti appare anche quello della direttrice del settimanale Grazia, Silvia Grilli che scrive:“Grande Francesca”.

La cantante ha ideato questo Podcast, Maschiacci per supportare le donne e spingere sempre più verso l’eguaglianza di genere. Intervista donne e uomini con diversi punti di vista per capire come mai ancora oggi ci sono cose che una donna può e non può fare. Anche nella musica, che è il suo ambito, la discriminazione di genere c’è ancora oggi.