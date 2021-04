“Svengo”. Giulia Salemi in top e shorts fa esplodere Instagram FOTO

Giulia Salemi in top e shorts fa esplodere Instagram: bellissima! L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato

Giulia Salemi è senza ombra di dubbio una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Sicuramente è diventata molto conosciuta quando tre anni fa ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip, dove ha conquistato un pubblico molto ampio che da allora non l’ha più lasciata. Ha deciso di ripartecipare al reality per rimettersi in gioco e farsi conoscere come persona singola, perché durante quella edizione si innamorò di Francesco Monte e il suo percorso si legò inesorabilmente a quello dell’ex tronista.

Giulia Salemi bellissima nell’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Giulia è entrata nella casa di nuovo con tanti buoni propositi, soprattutto di stare da sola e crescere, ma il suo cammino si è incrociato con quello di Pierpaolo Pretelli. Lui aveva cominciato il suo percorso con Elisabetta Gregoraci, per cui si era preso una sbandata, ma quando ha conosciuto lei l’interesse si è spostato sulla sua persona. Innamorarsi, avvicinarsi e mettersi insieme è stato inevitabile. Il loro primo bacio è avvenuto nel periodo di Natale e ad oggi stanno ancora insieme, sono felici della loro relazione che sta proseguendo a gonfie vele.

Giulia e Pierpaolo sono una coppia amatissima sui social e lei ha finalmente ritrovato il sorriso al suo fianco.