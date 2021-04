Rosa Perrotta, esplosione di luce e sensualità nello scatto di primavera pubblicato su Instagram: l’immagine della bellezza

Dopo il gossip consumato negli ultimi giorni su un’ipotesi di gravidanza, alimentata da presunti indizi social, Rosa Perrotta pubblica uno scatto su Instagram dove non emerge nessun pancino, ma ben altre forme.

Bellezza mediterranea dai tratti inconfondibili, la splendida modella vanta una fisicità davvero mozzafiato. Esaltata negli scatti che posta su Instagram, regala ai fan momenti di incanto, spesso di incredulità. Come l’ultimo post, con il quale ha celebrato la primavera sul social.

Rosa Perrotta, la primavera in una foto

Un tuffo nella primavera, nell’immersione più poetica, è stato compiuto dai fan di Rosa Perrotta su Instagram. Una visione delicata e nel contempo metropolitana, la modella emerge per splendere di luce. In uno scenario totalmente fiorito, tra dettagli in legno e piantine colorate, l’outfit raccoglie il focus dello spettatore.

In un mini dress di purezza, in paillettes bianche come risvolti di una nuvola, Rosa Perrotta è un’esplosione della più fine ed elegante sensualità. Dotato di maniche a sbuffo e scollatura ambia a sottolineare le curve attraenti, aderisce alla sua silhouette, delineandone i contorni da sogno.

La lunghezza dell’abito permette la visione delle meravigliose gambe toniche, e si aggiungono al look gli stivali bianchi con tacco, che slanciano la sua figura, ma conferiscono anche un tono più casual. I capelli raccolti le scoprono il viso armonioso, mentre offre il suo profilo allo spettatore, in un make up decisamente naturale, per un innamoramento immediato.

I fan non resistono alla sua bellezza chic e senza tempo, e ne contemplano l’irripetibilità. “Bellissima“, “Una bomba“, “Divina“. Ancora una volta l’influencer conquista tutti, e si riconferma regina dei social.