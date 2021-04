“Siete la mia forza”, Giulia Salemi con quel look ha fatto centro -FOTO

Giulia Salemi è stata invitata in studio all’Isola dei famosi per parlare con sua madre, avete visto il suo look? Meraviglioso è dir poco

Dopo aver partecipato per due volte al Grande Fratello Vip, aver trovato l’amore della sua vita, Giulia Salemi ha portato la mamma nelle Honduras. Fariba è una delle naufraghe dell’Isola dei famosi. Le due sono molto legate, tanto che la figlia non perde occasione di supportarla in questo gioco così particolare. Così la regina dei reality ieri si è ritrovata in studio accanto a Ilary Blasi e Tommaso Zorzi, suo ex amico e collega, ed ha avuto la possibilità di parlare a cuore aperto alla sua guida che si trova dall’altra parte del mondo.

