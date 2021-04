La Ventura ha condiviso una foto su instaram che la ritrae insieme a Laura Pausini qualche anno fa, le due sono magnifiche

Simona Ventura si congratula con Laura Pausini per la nomination agli Oscar 2021. La conduttrice ha condiviso una foto che la ritrae insieme alla cantante anni fa, le due sono splendide e raggianti. Nella didascalia la Ventura ha scritto:”Brava Laura Pausini per me e per tutti gli italiani che credono nella meritocrazia! Pet non hai vinto tu, grazie di averci fatto sentire orgogliosi di essere italiani!”. Sicuramente un messaggio bellissimo e gradito quello della Ventura verso Laura Pausini, che torna a casa senza la vittoria ma arricchita di un’esperienza indescrivibile.

Simona Ventura e il tenero messaggio per la collega ricoverata

La conduttrice Simona Ventura ha condiviso una foto insieme a Elenoire Ferruzzi, nella didascalia la saluta e le mostra vicinanza perché si trova ricoverata in ospedale. “Oggi ho pensato a te Elenoire Ferruzzi. So che non stai bene, in quel reparto di terapia intensiva e che stai vivendo dei momenti di grande dolore. sappi che nessuno ti ha dimenticato, che ti vogliamo bene e che hai riempito con i tuoi slogan urlati a squarciagola tanti dei miei momenti tristi. Hai sempre mostrato con coraggio chi sei. Senza pregiudizi o differenze, senza ipocrisie tu sei solo una persona eccezionale.Forza ti aspettiamo!”.

Un messaggio bellissimo rivolto a una collega e un pensiero che farà piacere, nell’augurio che si possa riprendere. Intanto la Ventura continua la sua vita in televisione con il programma che conduce Games of Games. Le ultime puntate sono state spostate a fine maggio per dare spazio allo show di Enrico Brignano. La Ventura però non ne risente e aspetta con pazienza il suo momento. Inoltre ha svelato che dopo Games of Games ci saranno altri progetti interessanti che riguardano il mondo digital.

Confessa che sono anni che voleva fare questa cosa e per lei è una vera e propria missione. Lei non si ferma mai, sempre in movimento con nuove idee. Sopratutto dopo aver contratto il covid ed esserne uscita è ancora più carica con nuovi propositi. Ha imparato tanto e ha capito che la vita va oltre le polemiche e bisogna viverla a pieno.