Avanti un altro, sconvolgente in studio: Bonolis spruzza lo spray proprio lì

Tante risate anche stasera ad Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In studio succede qualcosa di irriverente

Paolo Bonolis e il suo Avanti un altro continuano a riscuotere un successo dietro l’altro su Canale 5. Insieme al suo amico e collega Luca Laurenti ha raddoppiato il consenso degli ascolti tra il preserale in onda tutte le sere e l’appuntamento della domenica sera.

Ad inizio stagione si era parlato di un possibile cambio di casacca da parte di Bonolis che aveva intezione di tornare in Rai, ma è di questi giorni l’indiscrezione che invece, Mediaset starebbe per rinnovare il contratto al celebre presentatore. Del resto era stato proprio lui un po’ di giorni fa a spiegare che le puntate di Avanti un altro – Pure di sera sarebbero andare in onda anche dopo l’estate.

Se tutto questo sarà confermato non solo rivedremo Bonolis ancora in Mediaset ma molto probailmente non vedremo più Barbara D’Urso alla domenica sera. Se così sarà Barbarella dovrà incassare un duro colpo. In attesa di novità e certezze, Bonolis va avanti con il preserale di Canale 5. Anche stasera in studio è successo di tutto. Il presentatore ha fatto qualcosa di davvero irriverente.

Avanti un altro, il gesto di Bonolis è irriverente

Altra puntata ricca di risate ad Avanti un altro anche questa sera. All’inizio molti i concorrenti che hanno sbagliato facendo gridare Paolo Bonolis al peggio: “Giornata grama, ancora non abbiamo partorito un vincitore!” ha detto di fronte a colei che invece è riuscita ad aggiudicarsi 30 mila euro, Federica che ha scelto di sedere sulla sedia del campione.

Dopo di lei altri due concorrenti tra i quali Stefano, insegnante di educazione fisica. Stefano dimostra di essere molto bravo e preparato. Per lui le domande sulla mitoogia greca, argomento non facile ma il concorrente stupisce e mette a segno tre risposte esatte su quattro.

E’ il momento di girare il pidigozzaro e scegliere il pidigozzo fortunato. Stefano vorrebbe prenderne uno, dimenticandosi di quello che Bonolis gli aveva detto pocanzi: “Non tocchi, qui purtroppo c’è un protocollo!”. Lo sfiora soltando e il maestro Laurenti alza le mani restando senza parole come a dire “cosa hai combinato”.

Bonolis con il suo scatto felino corre a prendere lo spray disinfettante. Nelle nuove puntate di Avanti un altro ormai ci siamo abituati a vederlo spruzzare lo spray a destra e a manca quando qualcuno tocca qualcosa, un modo un po’ esasperato e scherzoso, nello stesso tempo, per igienizzare tutto.

“Porca miseria – tuona Bonolis – ma che è pazzo!” e così igienizza tutto il pidigozzaro con la bomboletta dal colore giallo. Laurenti agita le mani per far svanire più in fretta la piccola nube creata.

E nel mentre Bonolis fa quello che nessuno avrebbe mai detto. Questa sera il presentatore ha voluto esagerare e ha spruzzato lo spray proprio in quel posto. Dopo aver vaporizzato verso Stefano, il maestro Laurenti, il pidigozzaro, si è girato dall’altra parte e ha allargato i suoi pantaloni e ha spruzzato, proprio lì, nelle parti basse. Choc in studio per questo gesto così eclatante.