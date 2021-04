Juventus, Andrea Pirlo al capolinea: sulla panchina bianconera un clamoroso ritorno

La dirigenza della Juventus, secondo le indiscrezioni, avrebbe le idee chiare sul futuro di Andrea Pirlo: vicino un clamoroso ritorno sulla panchina bianconera.

La Juventus, reduce dal pareggio in trasferta contro la Fiorentina, domenica affronterà l’Udinese in un match che potrebbe risultare decisivo per la panchina di Andrea Pirlo. Secondo le ultime indiscrezioni, difatti, in caso di un altro passo falso, che rischierebbe di compromettere il cammino verso la conquista della qualificazione in Champions League, la dirigenza bianconera potrebbe esonerare il tecnico affidando la squadra al vice Tudor. Poi, al termine del campionato, si profila un clamoroso ritorno sulla panchina della Vecchia Signora.

Leggi anche —> Fiorentina-Juventus 1-1, Morata risponde a Vlahovic: le pagelle ed il tabellino della gara

Juventus, la dirigenza avrebbe già deciso: sulla panchina bianconera tornerà Massimiliano Allegri

Leggi anche —> Serie A 2020/2021: calendario, risultati e classifica aggiornati

Stagione sicuramente sotto le aspettative quella che si avvia alla conclusione per la Juventus. A cinque giornate dal termine del campionato, i bianconeri sono attualmente al terzo posto, a pari merito con Napoli e Milan, ed in corsa per qualificarsi alla prossima Champions League. Per la società torinese, l’accesso alla prossima edizione della coppa continentale è divenuto il vero obiettivo stagionale, dato che il sogno di conquistare il decimo Scudetto consecutivo è ormai accantonato. Agli alti e bassi in campionato si aggiunge la clamorosa eliminazione della Champions arrivata agli ottavi di finale nella doppia sfida contro il Porto, club sicuramente tra i più abbordabili che erano approdati alla fase ad eliminazione diretta.

Il bilancio, dunque, ha deluso i tifosi e soprattutto la dirigenza che ora medita su un cambio in panchina. Il tecnico Andrea Pirlo, secondo le indiscrezioni di Sport Mediaset, sembra essere destinato a lasciare la squadra. Il divorzio dovrebbe essere concretizzato a fine stagione, ma non è escluso che possa arrivare prima. Già contro l’Udinese in trasferta, Pirlo si gioca la permanenza e, nel caso di un passo falso, la rosa potrebbe essere affidata al vice Tudor che dovrà traghettare la Juve nelle ultime quattro gare di campionato e durante la finale di Coppa Italia, in programma il 19 maggio contro l’Atalanta.

I nomi per sostituire Pirlo fatti in queste settimane sono diversi, ma la dirigenza, secondo Sport Mediaset, avrebbe già deciso: il nuovo allenatore sarà Massimiliano Allegri anche se Pirlo dovesse conquistare la prossima Champions League. Il mister livornese è rimasto senza panchina per due anni, dal maggio del 2019 quando aveva lasciato proprio i bianconeri dopo cinque stagioni e numerosi trofei.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Già qualche settimana fa le due parti si sarebbero incontrate e confrontate. Sembra ormai solo questione di tempo il ritorno a Torino di Allegri che sogna di riportare in alto il club. Anche i tifosi, sui social, sembrerebbero d’accordo sul ritorno dell’ex tecnico.