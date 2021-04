“Super solare” Simona Ventura non è mai stata così incantevole – FOTO

Magnetica ed incredibilmente solare: ecco come si aggiudica il trofeo della rinascita la super conduttrice Simona Ventura.

Super standing ovation per la conduttrice di “Game of Games – Gioco Ioco”, Simona Ventura. Dopo aver ricevuto un risultato non troppo benevolo in seguito alle prime puntate della sua conduzione, colpa di un livello di audience troppo basso e di alcune sovrapposizione, forse mal calibrata, da parte della sua stessa rete televisiva, Simona è “pronta a rinascere“.

Per l’occasione la celebre showgirl romagnola ha deciso di vestire un abito che le ha portato fin da subito un incredibile successo sul web. Scopriamo più avanti di cosa si tratta.

Leggi anche —>>> “Questa volta hai vinto tu”, la prima FOTO in libertà di Fabrizio Corona

Simona Ventura, splendida: veste in giallo e si aggiudica il primato in “solarità”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Potrebbe interessarti anche —>>> Gianmarco Onestini si spoglia a “Supervivientes”: la FOTO nudo

“Buondì 🌞“, esordisce così la presentatrice postando uno scatto dalla luminosità pressoché irreale sul suo profilo ufficiale Instagram. Prima che i suoi fan possano però intervenire piuttosto affettuosamente, e celebrando il suo ridente fascino pronto alla rinascita, lei continuerà nella sua didascalia in tal modo.

“Questa foto in cui indosso un vestito giallo, non è per dimostrare che siamo entrati tutti in zona gialla”, scherza allegramente Simona, per poi precisare : “ma vuole essere una botta di energia. Il giallo è il colore del sole 🌞 Secondo voi stiamo intravendendo la luce in fondo al tunnel? Aspetto le vostre storie!“. Esempio di professionalità unica, e sempre presente nel palinsesto televisivo anche a distanza di anni dal suo esordio nel lontano 1985, con il programma “W le Donne“, riceverà un’infinità di apprezzamenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Il post che riporta i motivazionali hashtag: “#energy” e “#bepositive“, è stato condiviso dalla soubrette soltanto un’ora fa. E dopo, aver emozionanto nella giornata di ieri con la dedica alla sua amica e collega, Laura Pausini, in occasione della recente candidatura agli Oscar, raggiunge senza sforzo alcuno già ben 5mila like. Insomma una Simona “illuminata” come non si era mai vista.