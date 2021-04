“Sei come il vino”, Filippa Lagerback sorprendente FOTO dal passato

Filippa Lagerback ha condiviso un suo scatto su Instagram. La foto risale alla sua adolescenza. La bellezza della modella conservata nel tempo colpisce i fan.

“Facendo pulizie si trova di tutto”, con queste parole Filippa Lagerback ha commentato l’ultima foto condivisa sulla sua pagina Instagram. Uno scatto dal passato in cui ha solo 15 anni. Si trattava del suo primo test foto come modella. Filippa ricorda poi come quel giorno la madre l’avesse accompagnata.

“Aspettava in macchina perché ero convinta che per fare due foto non potevo mettermi più di qualche minuto no? Ore e ore dopo”, le parole condivise dalla Lagerback nella didascalia al post.

Il post nel giro di poche ore si aggiudica innumerevoli like e commenti. “Bella eri bella sei, sei come il vino”, è uno dei tanti commenti condivisi da parte di uno dei suoi follower.

Filippa Lagerback: tra carriera, social e amore

