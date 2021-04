Filippa Lagerback e la sua sofferenza da anni: “Dolori lancinanti”

Filippa Lagerback, le inaspettate rivelazioni su quel problema che la accompagna da anni e le provoca gravi dolori

Incantevole volto di Che Tempo Che Fa da 16 anni, accanto a Fabio Fazio e Luciana Litizzetto, Filippa Lagerback è una presenza fissa e amatissima sulla Rai. Distinguendosi sempre per eleganza e discrezione, non ha mai mancato nel regalare la sua lucente solarità ai telespettatori, allietando ogni puntata con la sua bellezza da Venere. Ma celato dietro a quei sorrisi, da molto tempo, si nasconde un grande dolore che è costretta a sopportare.

Filippa Lagerback, il problema che le provoca grave sofferenza

Bellezza ineguagliabile, fascino raffinato, Filippa Lagerback all’età di 47 anni è pura meraviglia. Una vita apparentemente perfetta, fatta di impegni televisivi e una splendida famiglia, costruita con il conduttore televisivo e radiofonico Daniele Bossari, con il quale è legata dal 2001 ed è convolata a nozze nel 2018.

Ogni domenica sera, dal lontano 2005, toglie il respiro ai telespettatori di Che Tempo Che Fa, introducendo gli ospiti della trasmissione. Con assoluta eleganza, si presta alle dinamiche della trasmissione senza mai dimenticare il suo splendido sorriso.

Tuttavia, dietro alla serenità della conduttrice, si nasconde un problema che ha gravi risvolti. Lo ha confessato in un’intervista per TvMia: “Non tutti sanno che fin da ragazzina soffro di dolori lancinanti alla schiena che non mi danno pace“.

Una dichiarazione completamente inaspettata, che ha approfondito con la rivelazione della causa di tale sofferenza: “tante le visite dai fisioterapisti fino alla diagnosi, ho la gamba destra più piccola della sinistra, che genera i miei dolori“.

Ha poi aggiunto di aver imparato a convivere con il disturbo permanente, ammettendo quanto non sia sempre semplice, anche durante la trasmissione. Ma l’impeccabile professionalità e il suo spirito positivo non hanno mai destato alcun sospetto.