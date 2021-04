Canzone Segreta, la sorpresa che Serena Rossi non si aspetta

Commosso il pubblico in studio per la sorpresa inaspettata alla conduttrice Serena Rossi. In studio la famiglia e l’amica e cantante Tosca.

Lacrime per Serena Rossi durante la trasmissione condotta da lei Canzone Segreta. Una sorpresa assolutamente inaspettata. Tantissimi gli ospiti della serata: Belén Rodríguez, Marco Bocci, Ornella Muti, Alessio Boni, Eleonora Daniele e Orietta Berti. Il programma permette di sedersi su una sedia bianca e assistere allo spettacolo della loro canzone segreta. Dopo l’uscita di Orietta Berti però accade quello che la conduttrice non si aspetta, arriva il suo momento di sedersi sulla sedia bianca.

La sorpresa a Serena Rossi cambia i piani della conduttrice

E’ emozionatissima Serena Rossi seduta sulla sedia bianca che aspetta con ansia la sua canzone. “Che ansia”, continua a ripetere la conduttrice che spera di poter incontrare la sua famiglia che non vede da tanto tempo. Dopo un pò di attesa, una lettera per Serena da parte della sorella Ilaria, nel video anche la nonna 98enne che dice alla nipote di essere orgogliosa di lei. Ma per lei le sorprese non sono finite. La dolce e amata sorella entra in studio e per lei arriva la sua canzone. L’amica e cantante Tosca le intona “Io che amo solo te”.

Serena Rossi in lacrime, canticchia la canzone, ma ancora una sorpresa per lei. Arrivano gli zii che si accomodano nel palco. Le sorprese però non sono finite: ci sono anche la mamma e il papà di Serena. La conduttrice è felicissima ma non sa ancora che manca un tassello fondamentale della sua vita: il marito Davide Devenuto. Subito Serena, si alza e va incontro al marito: un abbraccio e un bacio tenerissimo tra i due innamorati. “Sono una donna distrutta io non sapevo niente” dice la conduttrice che presenta al pubblico i suoi parenti.

Grande commozione per Serena che insieme all’amica Tosca, canta sul finale la canzone “almeno tu nell’universo”.