Max Biaggi e Bianca Atzei, dopo anni i motivi dell’addio

Bianca Atzei e Max Biaggi hanno fatto sognare l’Italia con la loro storia d’amore purtroppo finita dopo poco tempo. Tutti hanno visto la dolce Bianca soffrire durante l’edizione 2018 dell’Isola dei Famosi, lacrime che hanno spezzato il cuore di milioni di spettatori.

Il motivo della rottura sembrava sconosciuto, alcuni avevano ipotizzato ad un ritorno di fiamma con la sua ex Eleonora Pedron, madre dei suoi figli Leon e Leon Alexander, ma la notizia venne subito smentita dal motociclista.

Bianca e Max, un amore finito forse troppo presto

Dopo diverso tempo dalla rottura, Max confessò che la separazione da Bianca era avvenuta a causa di un brutto incidente che lo aveva ridotto in fin di vita: “Quando si subiscono traumi così importanti, è ovvio ripensare a tutto il proprio trascorso e a quello che dovrà ancora venire. L’incidente mi ha fatto capire che non voglio più perdere tempo in situazioni superflue, in qualsiasi campo”.

Bianca, incredula e perplessa, confessò al settimanale Chi: “Tutto è successo in modo veloce, non so nemmeno come commentare una cosa del genere. È stato un fulmine a ciel sereno, esploso dalla sera alla mattina e soltanto per volontà di Max. Ma come si può cancellare una storia come la nostra? Spero che tutto questo sia solo un brutto sogno”.

Ma qual è stato il vero motivo della rottura?

Il campione di Moto Gp aveva deciso di dedicarsi completamente alla famiglia, la cura dei figli era la priorità non il linea con il desiderio di Bianca di metter su famiglia.